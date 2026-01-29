Aldama vincula ante el juez un sobre que le dio Delcy con "la financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista"

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este jueves ante el juez que investiga el llamado caso Hidrocarburos.

En la Audiencia Nacional, como investigado en esta causa, Aldama ha mencionado brevemente el contenido de un sobre, que le fue entregado por Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela, y que, según el empresario, constataría la "financiación ilegal del PSOE" a través del negocio de los hidrocarburos.

Por otro lado, Aldama ha asegurado que la empresaria Carmen Pano le entregó dinero para que éste se lo diese al entonces ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García.

"Entre 40.000 y 50.000 euros", ha precisado, ante el juez Santiago Pedraz.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.