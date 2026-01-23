La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva su investigación contra Julio Iglesias por no ser competente
Las claves
nuevo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación contra Julio Iglesias.
Los hechos investigados estaban relacionados con supuestos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos.
El archivo se produce porque la Audiencia Nacional se declaró no competente para investigar estos hechos.
