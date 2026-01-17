El Supremo pisa el acelerador para el juicio a Ábalos y Koldo: audiencia preliminar en febrero y la vista comenzaría en abril

El juicio podría celebrarse en abril, evitando la coincidencia con elecciones autonómicas, pero coincidiría con el juicio del 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional.

La audiencia preliminar permitirá debatir sobre la competencia judicial, posibles vulneraciones de derechos y la pertinencia de las pruebas propuestas, que incluyen más de cincuenta testigos.

El exministro Ábalos, su asistente Koldo García y el empresario Víctor de Aldama están acusados de presuntos delitos de corrupción y deberán comparecer a la audiencia preliminar.

El Tribunal Supremo ha fijado la audiencia preliminar del juicio a José Luis Ábalos y Koldo García para febrero, con vistas a que la vista oral comience en abril.

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y la magistrada Ana Ferrer abordaron ayer con los abogados de la defensa y de la acusación el calendario del juicio al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por presuntos delitos de corrupción.

En una reunión celebrada en la sede del alto tribunal, los letrados trataron de coordinar las fechas en las que puede celebrarse la audiencia preliminar y, en su caso, la posterior vista oral teniendo en cuenta los señalamientos de otros procedimientos en los que están personados, los plazos procesales y el trabajo de la Sala, que dedicará siete magistrados a la causa contra quien fuera brazo derecho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No es la primera vez que se celebran reuniones de este tipo para intentar compaginar las necesidades profesionales de los intervinientes: el propio Martínez Arrieta, partidario de llegar a soluciones acordadas entre todos, aplicó esta fórmula con las partes personadas en el juicio al exfiscal general, Álvaro García Ortiz el pasado noviembre.

Según fuentes jurídicas, el presidente de la Sala ha recordado que la de Ábalos es una causa con preso y, por tanto, tiene preferencia.

El exministro de Transportes y su asistente, Koldo García, están en la cárcel desde el 27 de noviembre. Precisamente la inminencia del juicio contra ellos fue uno de los motivos por los que se apreció el riesgo de fuga que justificó la privación preventiva de libertad.

Audiencia preliminar

Ayer se barajó, por ello, celebrar en un viernes del próximo febrero (por ser un día en el que las partes no tienen señalamientos) la audiencia preliminar introducida por la Ley Orgánica 1/2025.

Se trata de un acto jurisdiccional al que tendrán que acudir los tres acusados (Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama), en el que el fiscal y las partes podrán exponer lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de una conformidad, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales o la nulidad de actuaciones.

En esa audiencia se debatirá también sobre las pruebas propuestas en los escritos de acusación y defensa. Las partes tendrán que justificar la pertinencia y necesidad de las pruebas teniendo en cuenta que la lista supera el medio centenar de testigos.

La audiencia preliminar podría celebrarse el 6 o el 13 de febrero. La Sala tendrá que pronunciarse después sobre las cuestiones planteadas por las partes y decidir qué pruebas admite. Para ello tendrá un plazo de 10 días.

Si se rechazasen las cuestiones cuya estimación frustraría la celebración del juicio oral, la preparación de la vista (citaciones, prueba anticipada, etc.) requerirá tres o cuatro semanas, lo que impedirá que las sesiones comiencen antes de Semana Santa. En ese escenario, el juicio podría celebrarse en abril.

A preguntas de los letrados, el presidente de la Sala manifestó que no hay estimaciones sobre lo que podría durar un juicio cuya celebración depende de lo que el tribunal resuelva sobre las cuestiones que se planteen en la audiencia preliminar.

Si finalmente se celebrase en abril, el juicio no coincidiría ni con las elecciones autonómicas de Castilla y León (15 de marzo) ni con las andaluzas (aún no convocadas, pero que están previstas para la segunda mitad de mayo o la primera quincena de junio).

Sí coincidiría con el juicio del 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional. Pero no con el del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en la Audiencia Provincial de Badajoz, señalado para el 28 de mayo.

Junto a Martínez Arrieta y Ferrer, el tribunal de Ábalos estará integrado por los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Eduardo Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.