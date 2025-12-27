Cerdán esgrime que "si incurrió en alguna inveracidad" en el Senado estaba amparado por el derecho a defenderse

La defensa alega que, incluso si hubo inexactitudes, Cerdán estaba amparado por el derecho constitucional a defenderse y no autoincriminarse durante su comparecencia.

La Guardia Civil aportó audios y mensajes que vinculan a Cerdán con conversaciones sobre reparto de comisiones y adjudicaciones de obras.

El caso se basa en indicios de que Cerdán pudo faltar a la verdad sobre su relación con Koldo García, implicado en una trama de comisiones y contratos de mascarillas.

La defensa de Santos Cerdán se ha sumado al recurso de la Fiscalía contra la apertura de un proceso por presunto falso testimonio ante la comisión Koldo del Senado.

La defensa de Santos Cerdán, exnúmero tres de Pedro Sánchez en el PSOE, se ha adherido al recurso interpuesto por la Fiscalía contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid de abrir un proceso contra él por un presunto delito de falso testimonio, consistente en haber faltado a la verdad cuando compareció por primera vez en la 'comisión Koldo' del Senado.

Fue el 30 de abril de 2024, dos meses después de la detención de Koldo García Izaguirre, asistente del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por una querella de la Fiscalía Anticorrupción referida al amaño de contratos de mascarillas a favor de una empresa de la que era intermediario Víctor de Aldama.

Fue la investigación de la que surgieron los indicios de una presunta trama de corrupción más amplia, dedicada al cobro de comisiones por la adjudicación de contratos de obras, lo que actualmente tratan de dilucidar la Sala Penal del Tribunal Supremo y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Las "inveracidades" de Cerdán en su primera comparecencia en el Senado

Pero en la primavera de 2024 solo los implicados tenían esa información. Para Cerdán eran otros tiempos: compareció en la Cámara Alta arropado por una cohorte de senadores del grupo socialista a cuyo portavoz, Alfonso Gil, se le oyó decir que "yo he hecho el ejercicio de buscar cualquier relación de usted con todo esto y, más allá de algún libelo de esos de la fábrica del odio o de la máquina del lodo, no he visto absolutamente nada".

Gil también invocó la condición de "coautor del código ético del PSOE" de Cerdán, que se distanció de cualquier conocimiento o relación con los contratos de mascarillas de Transportes.

El entonces secretario de Organización del PSOE describió una relación estrecha con Ábalos (que empezaría a ser investigado siete meses después), pero poco más que ocasional con Koldo García.

"Yo tengo contacto continuo con el señor Ábalos, porque seguía siendo secretario de Organización del Partido Socialista y yo secretario de Coordinación Territorial y, evidentemente, cuando estaba con Ábalos muchas veces coincidíamos con Koldo porque, además, era un conductor que le acompañaba a todo".

Cuando el senador del PP Gerardo Camps le espetó que "en el expediente judicial sale ya que la UCO dice que usted y Koldo García hablaban con frecuencia", Cerdán afirmó que "espero que se escuchen las conversaciones y los mensajes de Whatsapp, si los hay, y verán que no hay ninguna relación".

Esos mensajes y conversaciones afloraron en junio de 2025 en un demoledor informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La UCO aportó audios intervenidos en los teléfonos de Koldo García, en los que se escucha a Cerdán hablando del reparto de comisiones.

E incluyó mensajes de Whatsapp en los que el entonces dirigente socialista se interesaba por adjudicaciones de obras que presuntamente dieron lugar al cobro de comisiones.

Cerdán fue citado a declarar como investigado por el instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dimitió como secretario de Organización del PSOE y, cuatro días después, entregó su acta de diputado.

Segundo proceso penal

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid representan su segundo proceso criminal.

El Código Penal castiga con prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses al que, "convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio".

"El compareciente (...) habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre su narración y la realidad material por la que fue interrogado", señaló la juez en la resolución por la que el pasado octubre admitió a trámite una querella de Hazte Oír.

"Esa desviación resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil", añadía.

La instructora se reafirmó en su decisión de abrir diligencias el pasado 18 de diciembre al rechazar los recursos de reforma del fiscal y del exdirigente socialista.

La apertura o no del proceso será definitivamente resuelta por la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa de Cerdán no ha interpuesto un recurso de apelación propio, sino que se ha adherido al de la Fiscalía.

Argumenta que el delito "es faltar a la verdad, debiendo existir, por tanto, constancia acerca de cuál es la verdad para que se pueda admitir la falsedad".

A su parecer, "lo manifestado por la UCO (...) no puede predicarse como verdad ni, en consecuencia, mantener la existencia de indicios de falsedad respecto a lo predicado en su contra o en sentido diferente".

"No habiéndose declarado probado en ninguna resolución judicial nada en contra de lo mantenido en la Comisión por Cerdán, en modo alguno puede perseguírsele por la comisión de un presunto delito de falso testimonio por lo manifestado durante la misma", sostiene.

Afirma además que "aun en el supuesto que en algún momento se declarara probado que Cerdán en la Comisión objeto de la querella incurrió en alguna inveracidad, las manifestaciones del mismo son objeto de investigación judicial, dándose una situación en la que, de manera clara, entran en colisión los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución (de no autoincriminación y de defensa) con las funciones de cualquier comisión de investigación".

A su parecer, el derecho a defenderse y a no autoinculparse son "límites a las facultades de las comisiones de investigación".

"Ningún compareciente ante una Cámara debe perder sus derechos fundamentales ni encontrarse en peor posición que ante los Tribunales de Justicia", dice copiando un informe sobre el falso testimonio ante una comisión parlamentaria de investigación emitido en 2018 por los Servicios Jurídicos del Senado.