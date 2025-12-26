El juez Moreno cita a declarar como investigada a la exmujer de Koldo García

Las claves nuevo Generado con IA El juez Ismael Moreno ha citado a Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, a declarar como investigada por presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El fiscal anticorrupción apunta que Patricia Úriz podría haberse beneficiado y participado en la ocultación del origen ilícito de fondos obtenidos por Koldo García durante su etapa en el MITMA. La investigación señala pagos de Patricia Úriz por valor de al menos 26.000 euros a José Luis Ábalos y Koldo García, destinados a viajes, regalos y gastos escolares de los hijos del exministro. Patricia Úriz fue detenida en la Operación Delorme, relacionada con contratos adjudicados por Transportes, y recientemente acudió disfrazada a la comisión de investigación del Senado, donde se acogió a su derecho a no declarar.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigada a Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, para el próximo 20 de enero.

Lo ha hecho a petición del fiscal anticorrupción Luis Pastor, que en un escrito al juez apunta a la existencia de presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.

"Una de las personas respecto de las que desde el inicio se dirigió la investigación es Patricia Úriz Iriarte, en tanto que se habría beneficiado y habría participado en la operativa desplegada para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos por Koldo García Izaguirre durante su etapa de asesor del entonces titular del MITMA, José Luis Ábalos Meco", afirma el fiscal.

Pastor alude al atestado de la UCO del pasado 3 de octubre en el que “se describen conductas de Patricia Úriz compatibles con el delito de blanqueo de capitales del que venía siendo investigada, y que todavía no se habían puesto de manifiesto en el presente procedimiento”.

El fiscal ha pedido que declare como investigada con la finalidad de "garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse situaciones materiales de indefensión”.

Según publicó EL ESPAÑOL en marzo de 2024, Patricia Úriz, pagó al menos 26.000 euros a José Luis Ábalos y a Koldo en viajes, regalos y gastos escolares de los hijos del exministro socialista, según se desprende de la investigación que instruye el juez Moreno.

De esta cantidad, 9.000 euros corresponden a un pago que la expareja de Koldo abonó a una agencia de viajes el 23 de julio de 2021. Esta transferencia llevaba como concepto "Ábalos". Además, la mujer de Koldo pagó las cuotas de la Asociación de Padres de los Alumnos (APA) correspondientes a un curso en el colegio de los hijos del exministro socialista. El sumario de la causa incluye un listado de transferencias realizadas desde las cuentas de los investigados. Es ahí donde aparece la realizada por Patricia Úriz —esposa de Koldo, además de ex alto cargo del PSOE navarro— a la agencia de viajes para pagar una factura que tenía como referencia "Ábalos". En dicho listado aparecen también un pago a la APA bajo el concepto "Ábalos Perles", los dos apellidos de los dos hijos comunes del dirigente socialista y su última mujer, Carolina Perles, de la que ya está divorciado. Figuran también otras dos transferencias para gastos escolares del colegio concertado de los dos hijos menores del exministro. Por otro lado, según el listado, el 31 de mayo de 2022, el ya exministro socialista pagó a Koldo García 312 euros bajo el concepto "Viaje". Unos meses después, el 11 de diciembre de ese año, la esposa de Koldo envió 121 euros a la nueva pareja de Ábalos. "Regalo Jose (sic)", reza el motivo. Otra de estas transferencias la realiza el exasesor del ministro en favor de Carolina Perles. Responde a la reserva de una estancia de hotel en Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria). La UCO señala también que la exmujer de Ábalos "recibió tres transferencias entre los años 2018 y 2019 por un importe total de 2.512,80 €". Patricia Úriz fue detenida en la Operación Delorme, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre estos contratos, adjudicados por Transportes a la empresa Soluciones de Gestión SL. De hecho, la esposa de Koldo trabajó hasta la destitución de Ábalos en el MITMA. No obstante, quedó en libertad poco después de que la interrogase la UCO.

Disfrazada en el Senado

La exmujer de Koldo acudió el pasado 10 de abril con la cara completamente cubierta, con unas gafas de sol y un pañuelo sobre el cabello, a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

Las pintas con las que se presentó a aquella cita obligaron, a petición de la senadora de UPN Mari Mar Caballero, al presidente de dicha comisión, Eloy Suárez, a suspender la sesión para consultar a la letrada si era reglamentario que la compareciente ocultara completamente su rostro, de modo que no pudiera ser identificada.

Antes de comenzar su comparecencia, alegó la senadora de UPN, "quisiera saber si verdaderamente estamos ante la señora Úriz o ante quién. Me sorprende que se pueda comparecer disfrazado o tapado de manera que no se pueda saber quién comparece".

Tras la consulta, Eloy Suárez anunció que la comisión retomaba sus trabajos, ya que la letrada le informó de que Patricia Úriz se había identificado convenientemente al acceder al edificio.

La expareja de Koldo se acogió entonces a su derecho a no declarar.