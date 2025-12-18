El primer juez que investigó a Leire Díez pide a la Audiencia Nacional el informe de la UCO que provocó su detención

El informe policial recoge, entre otros asuntos, el supuesto amaño para beneficiar a la empresa Tubos Reunidos, rescatada por la Sepi con 112 millones de euros.

Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso fueron detenidos por presunto amaño de contratos públicos por valor de más de 130 millones de euros y supuestas comisiones ilegales superiores a 700.000 euros.

La petición del informe fue impulsada por la asociación Hazte Oír y será el juez Santiago Pedraz quien deba remitirlo a Zamarriego cuando se levante el secreto de sumario.

El juez Arturo Zamarriego ha solicitado a la Audiencia Nacional el informe de la Guardia Civil que motivó la detención de Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE.

El juez Arturo Zamarriego, el primer magistrado en investigar los tejemanejes de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, ha solicitado a la Audiencia Nacional que le envíe el informe de la Guardia Civil que provocó, la pasada semana, la detención de esta mujer.

Fue la asociación Hazte Oír la que solicitó a Zamarriego esta diligencia. Y así lo acuerda ahora el juez en una resolución, fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el documento, el magistrado señala que, de estar secreta la causa instruida en la Audiencia Nacional contra Leire Díez, como así ocurre, el informe policial le deberá ser enviado cuando se alce el secreto de las actuaciones, lo que aún no ha ocurrido.

Dicho dosier policial provocó que fuesen arrestados, además de la fontanera del PSOE, el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández y el constructor Antxon Alonso.

Los tres pasaron 72 horas detenidos hasta ser interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, el encargado de instruir el inicio de esta causa, al estar de guardia. Posteriormente, envió este procedimiento a reparto y continuará con la investigación el magistrado Santiago Pedraz.

Será él, por tanto, quien deba hacer llegar a Zamarriego el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitado.

Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso fueron detenidos por el supuesto amaño de, al menos, cinco contratos públicos, que suman un valor total de más de 130 millones de euros.

Por ello, este grupo habría cobrado cuantiosas comisiones ilegales, de más de 700.000 euros. Entre otros asuntos, la UCO recogía en su informe un supuesto amaño para beneficiar a la empresa Tubos Reunidos, que fue rescatada por la Sepi con 112 millones de euros.

