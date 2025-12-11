El TS envía a juicio a Ábalos y Koldo García y les mantiene en prisión por la presunta trama de las mascarillas

El juez ha impuesto a Ábalos y García una fianza de 60.000 euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias, con riesgo de embargo si no se abona en cinco días.

Se les acusa de siete delitos, entre ellos organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental.

Ábalos y García permanecen en prisión preventiva debido al considerado "riesgo extremo de fuga", mientras que Aldama está bajo medidas cautelares sin poder salir de España.

El Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la presunta trama de las mascarillas.

El instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado este jueves abrir juicio oral contra el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; su asistente, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama por la conocida como trama de las mascarillas.

Lo ha acordado solo 24 horas después de que la Sala de Apelaciones confirmara la existencia de indicios "sólidos" contra los dos primeros. Aldama, que lleva colaborando con la investigación desde noviembre de 2024, no recurrió.

Puente abre juicio oral por los siete delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía Anticorrupción y las acciones populares, encabezadas por el Partido Popular.

Se trata de presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.

El instructor mantiene la situación procesal personal en la que los acusados se encuentran en estos momentos; Ábalos y García, en prisión preventiva, y Aldama sometido a comparecencias quincenales en el tribunal, con prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte.

El furgón de la Guardia Civil donde viajan José Luis Ábalos y Koldo García ingresando en la prisión de Soto del Real este jueves.

El exministro y su asistente se encuentran en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre a petición de Anticorrupción y de la acusación popular. El instructor acogió su apreciación de que existe un "riesgo extremo de fuga", por lo que es previsible que continúen en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio, previsiblemente el próximo mes de febrero o marzo.

El instructor ha impuesto a Ábalos y García una fianza en la cantidad de 60.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que tendrán que hacer frente si fueran condenados.

Tendrán cinco días para depositar esa cantidad, con expreso apercibimiento de que, de no prestarla, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.