Peramato llega a la Fiscalía pidiendo "un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual" y elogia a García Ortiz

Julio Cano, hasta ahora fiscal superior de Baleares, ha sido nombrado jefe de la Secretaría Técnica y mano derecha de Peramato, tras un proceso polémico respecto a su anterior designación.

La nueva fiscal general destaca la importancia de fortalecer la especialización del Ministerio Fiscal y reafirma su compromiso de servir con independencia y lealtad a los principios constitucionales.

Peramato expresa su gratitud al Gobierno y su reconocimiento al anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, elogiando su trabajo y mostrando admiración y respeto hacia él.

Teresa Peramato asume como nueva fiscal general y pide un posicionamiento claro y activo contra el acoso sexual y los atentados a la libertad sexual de las mujeres.

La nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha pedido esta mañana "a la sociedad, a las instituciones y a las organizaciones un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres". Y ha afirmado su "compromiso" de "servir con independencia" desde su cargo.

Así lo ha manifestado, en coincidencia con escándalos de denuncias de acoso sexual que afectan a políticos del PSOE y del PP, en su primera intervención en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Minutos antes Peramato había tomado posesión de su cargo en el Tribunal Supremo, apadrinada por la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jubilado Félix Pantoja.

En la ceremonia del TS no ha estado presente su antecesor, Álvaro García Ortiz, a quien la Sala Penal ha condenado por un delito de revelación de información tributaria reservada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz sí ha estado presente en el acto en la Fiscalía General, en donde su sucesora ha reiterado lo que ya manifestó en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso el pasado día 4.

"Admiración" por García Ortiz

Después de expresar su "gratitud al Gobierno por su confianza en mi persona" y a su reconocimiento a los anteriores fiscales generales, Teresa Peramato ha querido "expresar públicamente mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato y mi cariño a él y a toda su familia".

Estas palabras han motivado un largo aplauso de las personas que abarrotaban el patio central de la Fiscalía.

Reiterando lo dicho en el Congreso, ha añadido que "no puedo ni debo eludir una referencia al procedimiento que se ha seguido ante la Sala Segunda" contra García Ortiz. "Ha sido una herida profunda que ha atravesado a la Fiscalía y que tenemos que sanar con el conjunto de todos los compañeros y compañeras bajo mi dirección. Cuento con todos vosotros".

Peramato ha manifestado que el acto no era una mera formalidad "sino la reafirmación de un compromiso: servir con independencia, vigor y lealtad a los principios constitucionales. La Fiscalía es una pieza esencial para la protección de los derechos de todos los ciudadanos, es la garantía de que un interés particular no puede prevalecer nunca sobre el bien común. Es un instrumento transformador de la sociedad", ha manifestado.

Ha hecho una referencia a la especialización del Ministerio Fiscal, calificándola de "nuestra seña de identidad". "Mi proyecto se centrará en fortalecer la especialización porque es la mejor garantía de la calidad que damos en las respuestas a la sociedad".

Y ha citado su propia especialización en violencia de género, recordando a las 1.340 mujeres asesinadas en España desde 2003, 45 en lo que va de año.

Ha manifestado que "defenderá con firmeza" la exigencia de una autonomía presupuestaria de la que la Fiscalía carece en la actualidad y ha indicado que "asumiré sin ambages el cambio de modelo procesal penal" para que los fiscales sean los directores de la investigación de los delitos.

Julio Cano, su mano derecha

Tras mencionar al Consejo Fiscal y a la Junta de Fiscales de Sala, Peramato ha expresado su compromiso de "dialogar y construir juntos, porque la Fiscalía no es una persona".

También ha anunciado su primer nombramiento, el del jefe de la Secretaría Técnica y, por tanto, su mano derecha. Será Julio Cano, hasta ahora fiscal superior de Baleares.

El Tribunal Supremo anuló el pasado noviembre el nombramiento de Cano como responsable de la Fiscalía Superior de Baleares y ordenaron repetir el proceso de designación teniendo en cuenta su eventual incompatibilidad para el puesto por mantener una relación afectiva con otro fiscal destinado en esa misma Fiscalía,

El alto tribunal criticó que la Inspección Fiscal no trasladase ese hecho al Consejo Fiscal para que valorase si Cano incurría en incompatibilidad. Subsanada en sentido negativo esa objeción, Cano fue de nuevo nombrado como fiscal superior de las Islas Baleares el pasado enero.