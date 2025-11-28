La interventora de la UCM dice al juez que Begoña Gómez podía firmar pliegos para contratar un 'software'

Otra testigo relató que, al igual que Begoña Gómez, ha registrado dominios web de proyectos académicos a su nombre con fines de posicionamiento digital, aunque la titularidad y mantenimiento corresponden a la Universidad.

Funcionarias de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación explicaron que Begoña Gómez solicitó información para registrar el software en el Registro de la Propiedad Intelectual, trámite que no se realizó al no estar terminado el programa.

El juez investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción, incluyendo intrusismo y apropiación indebida del software, que no llegó a completarse y para el que la UCM pagó más de 102.000 euros.

La interventora de la Universidad Complutense de Madrid declaró que fue correcto que Begoña Gómez firmara el pliego para contratar un software, aunque no fuera personal de la UCM, al ser directora de la cátedra correspondiente.

La directora de la Universidad Complutense de Madrid, Elvira Gutiérrez-Vierna, ha declarado esta mañana al juez Juan Carlos Peinado que fue correcto que Begoña Gómez firmara -sin ser personal de la UCM- el pliego de prescripciones técnicas para contratar un programa informático destinado a pequeñas y medianas empresas en el marco de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que dirigía la esposa del presidente del Gobierno.

Gutiérrez-Vierna y otras dos empleadas de la Complutense han comparecido a petición de la defensa, que solicitó estas declaraciones testificales hace un año.

El pasado octubre, la Audiencia Provincial de Madrid instó a Peinado a llevarlas a cabo "sin dilación". El juez investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción, entre ellos el de intrusismo y el de la apropiación indebida de ese 'software', destinado a cuantificar el impacto social de las pequeñas y medianas empresas en ámbitos como la sostenibilidad medioambiental o la equidad de género.

Aunque no se acabó de realizar, la UCM pagó 102.848 euros para su desarrollo, al que también contribuyeron Google, Indra y Telefónica.

Gutiérrez-Vierna ha testificado que, de acuerdo con las normas de la UCM, el pliego de prescripciones técnicas del proyecto "debe firmarlo el jefe de la unidad administrativa, que en este caso era la directora de la cátedra". Por ello se indicó por correo electrónico a Gómez que le correspondía rubricar el pliego relativo al 'software'.

La interventora también ha manifestado que para ello no era preciso ninguna cualificación técnica o académica específica.

Reunión "con la mujer de Sánchez"

También han comparecido dos funcionarias de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), que facilitaron a Gómez los enlaces del Registro de la Propiedad Intelectual donde debía registrar el 'software', lo que no se llegó a hacer al no haberse terminado de desarrollar.

Las testigos han explicado que ellas no se encargaron de esa gestión porque nunca habían registrado en el RPI programas informáticos.

Han señalado que la directora de la OTRI las convocó a una reunión en la que estaban Begoña Gómez; su asistente, Cristina Álvarez; y Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra extraordinaria.

"Un buen día nos dijeron a mi compañera y a mí que 'va a venir después de desayunar Begoña Gómez, sabéis, la mujer de Sánchez, a pedir información sobre el Registro de Propiedad Intelectual" para inscribir el 'software', ha manifestado una de las funcionarias.

"¿Cómo se presentó cada una en esa reunión, en qué calidad?", les han preguntado. "No, en calidad de nada. Ya nos había avisado la directora de la OTRI que iban a ir. Las esperábamos. Fue Begoña la que habló en todo momento y presentó a las otras dos compañeras".

Han señalado que después se cruzaron varios correos con Cristina Álvarez sobre los enlaces web que necesitaban para registrar el 'software'. "Ella quería saber más en profundidad cómo tenía que hacer para rellenar los formularios porque había cosas que no entendía".

La cuarta testigo de hoy ha sido Zulma Escalante, codirectora de un máster sobre sostenibilidad en la UCM. Ha explicado que, al igual que hizo Begoña Gómez, registró a su nombre un dominio web del máster con fines de posicionamiento digital.

"El dominio está a mi nombre y pertenece a la Universidad, que paga el mantenimiento", ha señalado.