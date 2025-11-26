El fiscal niega irregularidades en el 'caso Pujol': "Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad"

Bermejo destaca la pulcritud del juez instructor José de la Mata y rechaza que la instrucción fuera una investigación prospectiva.

El fiscal rechaza que rumores políticos sean motivo de nulidad procesal y defiende que todas las pruebas han sido obtenidas legalmente y sin manipulación.

La defensa de los Pujol sostiene que la causa tiene un origen político y alude a la supuesta Operación Cataluña y a la obtención ilícita de datos bancarios.

El fiscal del caso Pujol, Fernando Bermejo, niega la existencia de maniobras irregulares en la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.

El fiscal del caso Pujol, Fernando Bermejo, ha negado que existan "supuestas maniobras irregulares" en la causa judicial sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.

Así se ha pronunciado este miércoles, en la tercera sesión del juicio y en respuesta a las tesis de las defensas, que denunciaron un presunto origen político de la causa.

Este lunes, en la primera sesión del juicio, el abogado de Josep Pujol, recordó que el excomisario José Manuel Villarejo es quien "vincula sin ambages a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios [de la familia Pujol] publicados por El Mundo el 7 de junio de 2014".

"Más intervención estatal, nos parece imposible", señaló el letrado.

Por su parte, el defensor de Oleguer Pujol aludió a la llamada Operación Cataluña, la supuesta operación parapolicial, en la que habría participado Villarejo, para tratar de boicotear al independentismo catalán.

En el marco de dicha operación, se habría producido, a juicio del letrado, la obtención ilícita de datos bancarios sobre el clan.

Este miércoles, el fiscal Bermejo ha señalado que "se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad". "Pero este tribunal no puede admitir que hipótesis no acreditadas sustituyan los requisitos tasados de nulidad procesal", ha indicado.

"Lo que no se puede hacer es introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva como es la investigación de delitos de blanqueo, organización criminal...", ha indicado el fiscal anticorrupción.

"Las pruebas no ha sido ninguna manipulada y han sido obtenidas con pleno respeto a los acusados", ha añadido el representante del Ministerio Público.

Del mismo modo, ha negado que la instrucción de esta causa fuese una "investigación prospectiva" por parte del magistrado instructor José de la Mata, de quien ha subrayado su "pulcritud".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.