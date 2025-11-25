El vídeo de Dolset ante el juez, sobre Antonio Hernando y los audios de las saunas: "Trató de tenerlos para atacar a Sánchez"

El juez del caso Villarejo desestimó la tesis de complot, confirmando la existencia de vínculos entre miembros de la llamada 'Policía patriótica' y el suegro del presidente del Gobierno.

El PSOE aportó estos audios como parte de su defensa en el 'caso Begoña', intentando vincular las menciones a las saunas con una supuesta campaña de la 'Policía patriótica' contra Pedro Sánchez.

Dolset y Leire Díez admitieron haber entregado al PSOE estos audios, en los que se menciona la supuesta prostitución en locales del suegro de Sánchez, y reconocieron una reunión en la sede del partido en Ferraz con Hernando presente.

Javier Pérez Dolset declaró ante el juez que Antonio Hernando, dirigente socialista, intentó conseguir audios grabados por Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez para usarlos en su contra políticamente.

El empresario Javier Pérez Dolset declaró, el pasado 17 de noviembre, ante el juez que le investiga, que el dirigente socialista Antonio Hernando, en el pasado, había tratado de conseguir los audios en los que el excomisario José Manuel Villarejo menciona las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

¿Con qué objetivo? Según declaró Dolset, Hernando pretendía "atacar" a quien hoy es secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, por entonces miembro de una candidatura política rival.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo de la declaración del empresario, investigado en el llamado caso Leire, al igual que Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista, la exmilitante que trató de recabar información contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dolset, quien considera que su caída en desgracia es culpa de Villarejo y de Anticorrupción, colaboró con esta mujer para hacer llegar audios grabados por el comisario a sus supuestas víctimas.

Por ello, como ambos investigados admitieron ante el juez, se reunieron en abril de 2024 con miembros del PSOE en la sede nacional del partido, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

El vídeo de Dolset ante el juez, sobre Antonio Hernando y los audios de saunas: "Él trató de obtenerlos y atacar a Sánchez"

En ese encuentro, estuvo presente Antonio Hernando, el hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

En la fecha en la que se celebró dicha reunión, era director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Dolset y Leire Díez admitieron ante el juez Arturo Zamarreño que entregaron al PSOE los audios, fechados en 2014, en los que Villarejo, en conversación con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, menciona las saunas de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez.

"Esto lo mata políticamente", expresa el excomisario. Fuentes del Ministerio de Interior de esa época recalcan que fue el mando policial quien se acercó a la institución con esta información y que jamás se le hizo encargo alguno para investigar ese asunto.

En dichas saunas y locales, tanto como público homosexual como para el heterosexual, se ejercía la prostitución.

Villarejo, en ese audio, subraya la contradicción, para Pedro Sánchez de esgrimir la "bandera feminista" y "tener a polacas chupando pollas" en las saunas de Sabiniano.

Asimismo, como ya publicó EL ESPAÑOL, Dolset se quejó de que, en el PSOE, no le "hicieron caso", en relación a los audios, hasta que Pedro Sánchez inicia sus famosos "cinco días de reflexión" en respuesta a la apertura de una investigación judicial contra su mujer, Begoña Gómez.

Dicho periodo se alargó del 24 al 29 de abril de 2024. Al terminar, Sánchez optó por continuar como presidente, "con más fuerza si cabe".

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, en aquella reunión en Ferraz se analizó el contenido de esos audios grabados por Villarejo.

El encuentro no salió como a Dolset le hubiera gustado. "Fue un fiasco absoluto; no podía salir bien y no salió bien", manifestó.

En alusión a Hernando, el empresario declaró ante el juez lo siguiente: "Si alguien conoce la documentación [incautada a] a Villarejo, hay una persona del PSOE que estaba en contacto con él y quiso conseguir esa información [los audios sobre las saunas] para atacar al presidente. Y [esa persona] estaba allí, en esa reunión. ¿Qué iba? ¿A investigarse a sí mismo, a descubrirse?".

El PSOE y las saunas

No obstante, tras aquella reunión, el PSOE movió ficha, con escaso éxito. El partido, desde la apertura del caso Begoña, ha tratado de vincular cualquier alusión a las saunas de Sabiniano Gómez con una supuesta campaña contra Sánchez orquestada por la Policía patriótica.