El TS mantiene la vista de Koldo este jueves pero la retrasa para que su abogada pueda asistir a la declaración de Aldama

Ambos investigados tienen actualmente medidas cautelares de comparecencia quincenal, prohibición de salir de España y retirada de pasaporte, pero la Fiscalía ha pedido que se revisen y se agraven dichas medidas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que la acusación popular pide 30 años para ambos.

José Luis Ábalos mantendrá su comparecencia prevista para las 10:00 horas del mismo día, ya que la defensa de Koldo no es imprescindible en su caso.

El Tribunal Supremo ha retrasado la comparecencia de Koldo García Izaguirre al jueves a las 12:30 para que su abogada pueda asistir también a la declaración de Víctor de Aldama.

El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha acordado hoy posponer de las 11 a las 12.30 la hora de la comparecencia a la que ha convocado este jueves 27 de noviembre al investigado Koldo García Izaguirre, en atención al escrito de su abogada en el que pedía un nuevo señalamiento porque ese mismo día, a las 10 horas, debía asistir a la declaración del empresario Víctor de Aldama ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, señalada con anterioridad.



Respecto del otro investigado, José Luis Ábalos Meco, el instructor indica que, no resultando preceptivo que la defensa de Koldo García asista a su comparecencia, se mantiene para las 10 horas de este jueves 27 de noviembre como estaba fijado. Puente resolverá la petición del fiscal y del PP de agravar las medidas cautelares que pesan sobre ambos.

Koldo García y José Luis Ábalos están convocados para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al efecto de resolver sobre la modificación de sus medidas cautelares que han solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Tienen que acudir personalmente y asistidos por su defensa.

En una providencia dictada hoy, el juez responde a la petición de suspensión y nuevo señalamiento pedido por la defensa de Koldo García, y señala que lo que procede es posponer la citación de dicho investigado de las 11 a las 12.30 horas del mismo día 27 de noviembre "tomando en cuenta la urgencia de dicha comparecencia y la proximidad en el emplazamiento de ambos órganos jurisdiccionales".

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo tienen, como medidas cautelares, la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, así como la prohibición de salir de España y se les ha retirado el pasaporte.

El pasado junio, tuvo lugar otra vistilla para ambos en la que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, que pidieron su ingreso en prisión provisional, decidió dejarles en libertad con esas medidas cautelares.

Sin embargo, el magistrado instructor advirtió de que mantenía esa decisión "por el momento", dado que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento, por lo que ahora Anticorrupción le pide que revise esas medidas, una vez están procesados y a las puertas del juicio oral.

En su escrito de calificación, la Fiscalía acusa a Ábalos y a Koldo García de seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada.