El vídeo de la 'fontanera' del PSOE ante el juez: "No conozco a Sánchez. A Cerdán, sí, de dos reuniones, en abril de 2024"

Durante su declaración, admitió haber entregado documentación al PSOE que, según ella, demostraba que el partido había sido víctima del excomisario José Manuel Villarejo.

Díez sí reconoció haberse reunido dos veces en abril de 2024 con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la sede nacional del partido.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, negó ante el juez conocer personalmente a Pedro Sánchez, salvo por su asistencia a un mitin como militante de base.

Ante el juez que la investiga, Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, negó conocer a Pedro Sánchez, "más allá un mitin" y de su condición de "militante de base" del partido, lo que fue hasta sólo unos meses atrás.

Así se pronunció la mujer en Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga sus tejemanejes destinados a conseguir información contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Díez, no obstante, sí reconoció haberse reunido con Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, en la sede nacional de la formación, ubicada en la madrileña calle Ferraz. "Le conozco de dos reuniones en abril de 2024", precisó.

Declaración Leire Díez

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo íntegro de su declaración, celebrada el pasado 17 de noviembre.

A preguntas de su abogada, la fontanera negó haber tenido trato con el presidente del Gobierno "más allá de una militante de base que va a actos", pero admitió haber entregado documentación al PSOE en dos reuniones, celebradas en abril del pasado año, a las que acudió Cerdán.

Dicho encuentro fue concertado por la periodista Patricia López, de quien Díez dice ser colaboradora. ¿Con qué motivo se produjeron ambas reuniones? La fontanera señaló ante el juez que, al igual que hizo con "otros partidos", facilitó al PSOE datos que demostraban que "habían sido víctimas" del excomisario José Manuel Villarejo.

