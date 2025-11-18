Una nota de Cerdán revela que el PNV pidió al Gobierno tres "puestos importantes" tras apoyar la moción de censura

Javier Cachón, propuesto por el PNV, autorizó en 2019 el proyecto Mina Muga que interesaba a Acciona y a Servinabar 2000 SL, empresa vinculada a un amigo de Cerdán.

La Guardia Civil recoge en un informe los nexos entre Santos Cerdán, el PNV y la empresa Acciona, señalando posibles pagos de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

Entre los cargos pedidos por el PNV destacaba un puesto en el Ministerio de Medio Ambiente para Javier Cachón, así como posiciones relevantes en Adif y en la SEPI o el INI.

El PNV solicitó al PSOE tres "puestos importantes" en la Administración tras apoyar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia en 2018.

En 2018, tras apoyar la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno, el PNV exigió al PSOE tres "puestos importantes" en la Administración.

Uno de ellos, además, con nombre y apellidos: los jeltzales pidieron un cargo "en el Ministerio de Medio Ambiente" para Javier Cachón.

También, un "puesto importante" en Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. Y un cargo de relevancia o en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) o en el INI (Instituto Nacional de Industria).

El Partido Nacionalista Vasco hizo llegar esta petición a uno de los más importantes dirigentes socialistas, Santos Cerdán. Y éste, posteriormente, la derivó por correo electrónico a Koldo García, el principal asistente de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

El PNV también propuso una alternativa en el caso de Cachón: "Mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental". "Fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional", expresó el partido nacionalista, por escrito, sobre él. Finalmente, así sucedió y esta persona mantuvo el cargo de director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental.

Todos estos hechos aparecen recogidos en el último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado al juez del Tribunal Supremo que investiga a Santos Cerdán.

En concreto, el dosier policial recoge los nexos entre este dirigente y la constructora Acciona. Y apunta al supuesto pago de comisiones ilegales, por parte de esta empresa, a cambio del amaño de contratos públicos en su favor.

La UCO señala, además, que fue Javier Cachón quien autorizó, en 2019, el primer proyecto por el que se interesaron, de forma conjunta, Acciona y la pequeña constructora Servinabar 2000 SL, propiedad de Antxon Alonso, íntimo amigo de Cerdán.

Cachón firmó la Declaración de Impacto Ambiental favorable a dicho proyecto, denominado Mina Muga.

