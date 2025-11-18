El juez del 'caso Cerdán' cita a tres directivos de Acciona como investigados por adjudicación de obras públicas

Estas diligencias se producen tras registros en varias provincias y la petición de información a la Agencia Tributaria y otras instituciones.

Las citaciones responden a indicios detectados por la UCO de la Guardia Civil en relación con el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El juez Leopoldo Puente ha citado como investigados a tres directivos de Acciona por la supuesta adjudicación indebida de obras públicas.

El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente ha acordado levantar el secreto parcial de la pieza separada abierta la semana pasada en el marco de la cual ordenó la práctica de ocho entradas y registros en domicilios ubicados en distintas provincias de España, además de otras diligencias de investigación como recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria (AEAT) y a otras instituciones públicas y privadas.

Asimismo, el juez ha citado como investigados al exdirectivo Justo Vicente Pelegrini y a sus subordinados Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel el próximo día 3 de diciembre. En su auto, afirma que adopta esta decisión a la vista del informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 11 noviembre, sobre el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Puente aprecia "referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

Estos tres nuevos investigados se suman a Fernando Merino, el primer exdirectivo de Acciona investigado en el caso Abalos-Cerdán.

Justo Vicente Pelegrini era hasta el pasado julio CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África. Tomás Olarte y Manuel García Alconchel continúan en la actualidad como directivos de Acciona Construcción y reportaban a Pelegrini.

Olarte es director de la zona norte de la constructora y fue el representante de Acciona en la constitución de la UTE con Servinabar. Manuel García Alconchel es director de la zona sur y África de la compañía. Puente les cita a declarar el próximo 3 de diciembre a las 10, 11 y 12 horas, sucesivamente.

El instructor señala que una vez practicadas las diligencias de investigación que determinaron la necesidad de acordar el secreto parcial de las actuaciones, que consideró necesario para que no resultara frustrado su objeto, y sin perjuicio de la posterior práctica, ya sin necesidad de decretar secreto alguno, de las diligencias que pudieran acordarse tras el examen de la documentación hallada durante las entradas y registros practicados, así como de la información que se pueda obtener de los terminales telefónicos y/o informáticos intervenidos, "en este momento procesal el conocimiento de lo actuado por las partes no se considera que pueda perjudicar ya la investigación en curso".



Por ello, indica que, habiendo variado las circunstancias que aconsejaron declarar estas actuaciones parcialmente secretas, procede dejar sin efecto dicha declaración, poniendo en conocimiento de las partes personadas en esta causa la totalidad de lo actuado.



Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.