Cerdán se apuntó a un viaje oficial de Ábalos a Marruecos para tratar de beneficiar a Acciona en una obra en ese país

La UCO aporta pruebas como una fotografía y conversaciones de WhatsApp que muestran la coordinación entre Ábalos, Cerdán y Koldo García para favorecer los intereses de Acciona.

El viaje estaba vinculado a la posible adjudicación de la remodelación del puerto de Kenitra, proyecto liderado por un consorcio encabezado por Acciona.

La Guardia Civil señala que Cerdán gestionó su inclusión en la comitiva española con ayuda de Koldo García, principal asistente de José Luis Ábalos.

Santos Cerdán se sumó en 2019 a un viaje oficial del Ministerio de Transportes a Marruecos sin ser miembro del Gobierno, con el objetivo de beneficiar a Acciona en la adjudicación de una obra.

Sin ser miembro del Gobierno, en 2019, Santos Cerdán se sumó a un viaje oficial del Ministerio de Transportes a Marruecos.

¿Su objetivo? Según apunta la Guardia Civil en un nuevo informe, enviado al juez del Tribunal Supremo que investiga ahora al ex número tres del PSOE, Cerdán pretendía beneficiar a Acciona.

Esta gran constructora lideraba un consorcio de empresas que pretendía obtener un contrato para la remodelación del puerto de Kenitra, en el país vecino.

A esa ciudad era, precisamente, a la que viajaba José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transportes. Santos Cerdán se sumó a la comitiva española.

De hecho, en los días previos al viaje, Cerdán hizo gestiones, para sumarse al mismo, con Koldo García, el principal asistente de Ábalos.

Fue García quien, por ejemplo, le facilitó la agenda oficial del ministro para ese viaje, que se prolongó entre el 24 y el 26 de enero de 2019.

De esta forma, Santos Cerdán descubrió que Ábalos iba a reunirse con el jefe del Gobierno marroquí, Saad Eddine El Othmani, y dos de sus ministros, sobre los que el dirigente socialista ya había conversado con Koldo García días antes.

Finalmente, Cerdán logró sumarse al viaje. El informe de la UCO incluye una fotografía que así lo atestigua. En ella aparecen, entre otros, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo.

También, Jésica Rodríguez, la amante, en aquellas fechas, del entonces ministro. Esta joven, además, fue contratada en dos empresas públicas dependientes de Transportes, pese a que, como ella misma reconoció en el Supremo, nunca hizo ninguna labor.

El viaje a Kenitra

El informe de la UCO también recoge una conversación por WhatsApp entre Ábalos y Koldo, días antes del viaje.

El entonces ministro informe a su asistente de que, "por requerimiento de la Embajada", acudirá a Marruecos "a ver un proyecto industrial".

"¿Es ese el proyecto de Acciona?", pregunta, al instante, Ábalos. "Sí", le confirma su asesor. "Sí, estoy hablando con Santos [Cerdán]", comenta el entonces ministro a su asesor.

