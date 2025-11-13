La Audiencia reprocha al juez Peinado que quiera investigar el rescate de Air Europa "sin el más mínimo indicio"

La Audiencia Provincial de Madrid ha reprochado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, que pretenda investigar el rescate de Air Europa "sin el más mínimo indicio que lo justifique".

Así se pronuncia este tribunal en una nueva resolución, que anula la orden de Peinado de encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre los 475 millones de euros que recibió esta aerolínea y los nexos de la misma con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

