El primer alegato del fiscal general ha sido, literalmente, el siguiente: "Con la venia de la Sala y el Presidente, no voy a contestar a las preguntas de las acusaciones, solo contestaré a las de la fiscalía y las de la abogacía del Estado, mi defensa, y por supuesto me pongo a disposición de la sala para cualquier duda, aclaración o pregunta que me quieran formular.



"Me gustaría explicar por qué no voy a contestar a la acusación particular.



Podrán imaginarse que en mi condición de fiscal general mi respeto y consideración para las acusaciones particulares, en especial a los perjudicados por una causa, es absoluta.



Quien tiene la condición o se siente perjudicado en una causa debe tener el amparo de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal. Pero en este caso, permítanme que explique por qué, pese a tener reconocida esta posición procesal, no me dirijo al perjudicado de la misma manera que lo haría en otro caso, mis razones tienen que ver con la posición jurídico procesal del querellante y perjudicado en esta causa.



- El perjudicado, el Sr. González Amador, es además querellante en esta causa, y la querella, como acto iniciador del proceso, ha de contener los datos necesarios para trasladar al tribunal los antecedentes de hecho ciertos y necesarios para descubrir la verdad, el auténtico sentido del proceso penal.

- En tal sentido, entiendo que no se ha cumplido esta premisa por parte del querellante, pues lejos de contribuir a ello, con su relato y aportación de hechos, ha reconducido el proceso de manera poco leal, no contra mí, que soy el acusado, sino contra el tribunal y el magistrado instructor.



- El querellante omite en su querella, que dirige contra la fiscalía y los fiscales españoles, un dato muy importante en su relato iniciador del proceso: que el correo investigado y enviado por su abogado, ya había sido reenviado el mismo día 2 de febrero a un tercero, perteneciente a una institución que en ese momento no era parte en el proceso.

- Este hecho hubiera abierto, por sí solo y potencialmente, un abanico de posibilidades que quizá hubiera impedido que la investigación se dirigiera unívocamente contra la fiscalía de Madrid o la fiscalía española.



- El querellante omitió también en su querella, que quien primero revela el email en forma y contenido de un fiscal es el propio perjudicado. Que dispone del mismo entregándoselo a una persona ajena al proceso para que le dé un uso diferente para el que está concebido, un uso político. Todo ello, por supuesto, sin la autorización del fiscal o de la fiscalía.

- Es posible que, de haberse sabido desde el principio, hubiera podido cambiar el rumbo procesal del procedimiento.



- El querellante omite en su relato también que se entrevista con el director de investigación de un medio de comunicación relevante y que parte de esa comunicación acaba también en una noticia de prensa en el mismo medio que revela el email del fiscal.



- Estas tres actuaciones, omitidas en el relato de hechos de la querella, y solo descubiertas en la instrucción del procedimiento, parecen alejadas de la buena fe procesal y del respeto que todos le debemos al proceso.



- Hay otra más, relevante: la renuncia a la garantía que supone la responsabilidad civil subsidiaria del Estado establecida por la ley. Esto evidencia que la alegación de su perjuicio no tiene como fin el resarcimiento, sino la imposición de una especie de pena pecuniaria personal al responsable penal. Renuncia a asegurar la posible responsabilidad civil de la manera más eficaz posible, pues el Estado es siempre solvente, y en cambio solicita una fianza en garantía del cobro futuro de la responsabilidad civil para que recaiga exclusivamente en el acusado, a modo de pena anticipada.



Por estas razones, por la trasgresión de la buena fe procesal, entiendo que no debo someterme a sus preguntas"