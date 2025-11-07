La Fiscalía pide prisión para Álvaro Romillo, el financiador de Alvise investigado por estafa

La investigación también abarca la supuesta financiación ilegal de partidos, tras el uso de fondos opacos en la campaña de Alvise Pérez y advertencias previas de la CNMV sobre Madeira Invest Club.

La Fiscalía ha solicitado al juez que envíe a prisión provisional, sin fianza, a Álvaro Romillo, el empresario que confesó haber entregado 100.000 euros a Alvise Pérez para sufragar su campaña a las elecciones europeas.

Romillo, conocido por el alias de CryptoSpain, ha declarado este viernes en la Audiencia Nacional. Está siendo investigado por una supuesta estafa piramidal en el llamado caso Madeira.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra el perjuicio en 260 millones de euros.

Este jueves, tan sólo 24 horas antes de interrogarle, el juez José Luis Calama ordenó a la UCO que detuviese a Romillo.

Los agentes le arrestaron en el centro de Madrid, en un hotel cercano a la Audiencia Nacional.

Calama tomó esta decisión ante la posibilidad de que Romillo huyese de España, ya que, como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, existe una cuenta bancaria en Singapur, con 29 millones de euros, que fue alimentada por una compañía portuguesa propiedad del empresario.

Este viernes, el investigado ha admitido que posee "vínculos familiares" en República Dominicana. A ojos de la Fiscalía, esta circunstancia acrecienta un posible "riesgo de fuga". Por ello, el Ministerio Público ha interesado que sea enviado a prisión.

Las defensas de los cientos de afectados por la supuesta estafa se han adherido a esta petición.

Romillo es el principal investigado en el llamado caso Madeira, como supuesto líder de una macroestafa piramidal que se habría cometido a través de Madeira Invest Club (MIC), nombre que recibe el conglomerado de empresas que controla.

Además, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por supuesta financiación ilegal de partidos, ya que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez durante la campaña de las últimas elecciones europeas.

Este agitador, en aquellos comicios, celebrados entre el 6 y el 9 de junio de 2024, obtuvo tres escaños en el Parlamento Europeo a través de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Unos meses antes de las elecciones, Alvise Pérez, megáfono en mano, participó en un acto organizado por el MIC, en el que animó a la inversión en criptomonedas para esquivar el control estatal de las finanzas.

Todo ello, a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llevaba advirtiendo, desde 2023, sobre Madeira Invest Club.

Cuando admitió haber recibido los 100.000 euros de Romillo, Pérez, aunque negó que sirviesen para financiar los gastos de SALF, también cargó contra Hacienda y animó a sus seguidores a evadir el pago de impuestos.

Sin embargo, un informe policial consideró "evidente" que Alvise usó "fondos opacos" de "origen difuso" para sufragar su campaña a las europeas.