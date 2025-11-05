La exasesora de Moncloa dice que no recuerda qué periodista le envió el pantallazo del correo del novio de Ayuso

Pilar Sánchez Acera, a su salida de la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado. Europa Press

Pilar Sánchez Acera, antiguo cargo de Moncloa y actual número dos del PSOE de Madrid, ha declarado que no recuerda qué periodista le envió un pantallazo sobre el correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía un fraude a Hacienda, si bien ha dejado claro que "en absoluto" provenía de Fiscalía.

Ha dicho que ese correo, del 2 de febrero de 2024, "nunca" lo ha tenido, sino que lo que recibió fue "una imagen de un documento distinto", según ha testificado en el juicio que acoge el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de esa comunicación.

El nombre de Sánchez Acera apareció en la causa cuando el entonces líder del PSOE-M, Juan Lobato, registró ante notario una conversación en la que esta le enviaba ese pantallazo para que lo usara en la Asamblea, y él le preguntaba sobre su origen. "Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía", le dijo entonces el segundo.

Sánchez Acera ha querido "dejar claro" que "jamás" tuvo el correo que centra el juicio, el del 2 de febrero, sino que recibe un documento "distinto", que carecía de fecha, remitente, destinatario y que tenía una disposición del texto distinto, según informa Efe.

Minutos antes lo ha dicho también Lobato de manera gráfica: recibe un "documento A" y el que publican los medios es el "documento B". Y el que usó en la Asamblea de Madrid es "siempre el documento B y no el documento A".

Sánchez Acera ha indicado que ese documento se lo envió un periodista que se dedicaba a la política regional, pero no ha recordado quién ni lo ha podido contrastar porque en octubre de 2024 cambió de móvil al pasar a trabajar en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que encabeza Óscar López.

A preguntas de la Fiscalía, la número dos del PSOE-M ha señalado que "en absoluto" recibió esa imagen de la Fiscalía, institución con la que "nunca" ha intercambiado ningún documento ni "conoce a nadie" de la Fiscalía General.

Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, que era director de gabinete de Presidencia del Gobierno, envió a las 08:29 horas del 14 de marzo de 2024 ese pantallazo a Lobato y lo hizo, según ha explicado, para que, como líder del PSOE-M y portavoz, mostrase en la Asamblea de Madrid que el día anterior Isabel Díaz Ayuso "realizó una manipulación de la información y que estaba retorciendo la verdad".

La testigo ha aludido así a una rueda de prensa en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que su pareja estaba sufriendo "una inspección salvaje" y "sacada de quicio" y que es la Hacienda española la que le debe a él "600.000 euros".

Tanto ella como Lobato han explicado que ese asunto formaba parte de la actualidad política del día, y Sánchez Acera ha justificado que le envió ese pantallazo por razón de sus cargos como secretaria de política institucional del PSOE-M que lideraba Lobato.