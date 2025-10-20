Un juez investiga a Santos Cerdán por mentir al Senado: habría "faltado a la verdad" sobre su relación con Koldo
La asociación Hazte Oír presentó una querella contra el político, actualmente en prisión, por un supuesto delito de falso testimonio
Un juez investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por mentir a la llamada comisión Koldo del Senado.
Así consta en una resolución del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que refiere que el político habría "faltado a la verdad" en sus respuestas.
En concreto, acerca de su relación con Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes. En abril de 2024, Cerdán fue citado a declarar en la Cámara Alta acerca del supuesto amaño de contratos sanitarios durante la pandemia de la Covid-19.
Ése asunto era, por entonces, el principal extremo investigado por la Audiencia Nacional en el llamado caso Koldo. Posteriormente, esta causa judicial acabaría implicando de lleno al propio Cerdán, quien sería enviado a prisión provisional, al ser considerado cabecilla de esta supuesta red criminal.
La asociación Hazte Oír presentó una querella contra el político por un supuesto delito de falso testimonio. Y el Juzgado la ha admitido a trámite.
