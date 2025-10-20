Un juez investiga a Santos Cerdán por mentir al Senado: habría "faltado a la verdad" sobre su relación con Koldo

La noticia está en proceso de actualización por la redacción de EL ESPAÑOL.

El caso se centra en la comisión conocida como "comisión Koldo" del Senado.

Santos Cerdán está siendo investigado por una juez debido a presuntas mentiras al Senado.

Un juez investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por mentir a la llamada comisión Koldo del Senado.

Así consta en una resolución del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que refiere que el político habría "faltado a la verdad" en sus respuestas.

En concreto, acerca de su relación con Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes. En abril de 2024, Cerdán fue citado a declarar en la Cámara Alta acerca del supuesto amaño de contratos sanitarios durante la pandemia de la Covid-19.

Ése asunto era, por entonces, el principal extremo investigado por la Audiencia Nacional en el llamado caso Koldo. Posteriormente, esta causa judicial acabaría implicando de lleno al propio Cerdán, quien sería enviado a prisión provisional, al ser considerado cabecilla de esta supuesta red criminal.

La asociación Hazte Oír presentó una querella contra el político por un supuesto delito de falso testimonio. Y el Juzgado la ha admitido a trámite.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.