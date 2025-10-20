Francisco Correa, cerebro de 'Gürtel', admite en el juicio que no ha pagado impuestos en España desde el año 1999

El juicio centrado en el blanqueo de ganancias ilícitas entre 1998 y 2009, cuenta con 20 de los 25 acusados colaborando con el Ministerio Público.

Correa ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción y ha confesado el uso de testaferros y la gestión de cuentas bancarias no a su nombre.

Francisco Correa admite no haber pagado impuestos en España desde 1999 y no haber logrado la nacionalidad panameña para eludir responsabilidades fiscales.

Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel, ha admitido este lunes que no ha pagado impuestos en España desde el año 1999.

De hecho, el empresario, ya condenado por varias de las piezas de esta macrocausa, trató de obtener la nacionalidad panameña para eludir sus responsabilidades fiscales.

No obstante, no lo consiguió y hoy se considera "estafado" por la mujer que le prometió que se la gestionaría, también acusada.

Le pagó más de 300.000 dólares, pero nunca obtuvo la nacionalidad de ese país. "Me dio largas y yo ya luego fui detenido", ha explicado el empresario.

Este lunes se ha celebrado en la Audiencia Nacional la primera sesión del último juicio del caso Gürtel. Como ya viene siendo habitual, Correa y otros acusados han pactado con la Fiscalía Anticorrupción y han colaborado con el Ministerio Público.

Ha sido, precisamente, a preguntas de la fiscal cuando el empresario ha confirmado que lleva 25 años sin pagar impuestos en España. Ni Impuesto de Sociedades, ni Impuesto sobre la Renta, ha precisado.

No obstante, Correa no ha respondido a algunas de las preguntas de la Fiscalía, al no recordar los hechos sobre los que se le consultaba. "Es que han pasado más de veinte años... Es imposible", ha expresado en una ocasión.

Otros 19 de los 26 acusados en este juicio también han firmado acuerdos con Anticorrupción. Entre ellos, Pablo Crespo, el hombre de máxima confianza de Correa y ex alto cargo del PP gallego.

Este lunes, Correa también ha señalado que no aparecía como titular de varias cuentas bancarias en España, que, en realidad, sí gestionaba.

También ha detallado el empleo de testaferros en sus empresas, que recibieron decenas de contratos públicos amañados a cambio del pago de comisiones ilegales.

Este juicio, el de la última pieza de la causa, está centrado en el supuesto blanqueo de las ganancias ilícitamente obtenidas entre 1998 y 2009.

Anticorrupción ubica a Correa como cabeza de un entramado societario que habría estado destinado a enriquecerse ilegalmente y a tratar de hacer pasar por legal este dinero.

Escrito de confesión

Como ya explicó el empresario en el escrito en el que admite los hechos enjuiciados, publicado por EL ESPAÑOL, fueron Dante Canónica y Alberto Fasana los que gestionaron el dinero que tenía oculto en Suiza.

"Blanco Balín me dijo que estaba protegido con la cuenta Soleado [en Suiza], donde había gente muy relevante de España", señaló en aquel documento el cerebro de la Gürtel.

Ramón Blanco Balín también es uno de los acusados en esta última pieza de la causa. Fue amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar, exvicepresidente de Repsol en la época de Alfonso Cortina, exadministrador de empresas de Los Albertos y era el contacto en España de Fasana, quien gestionó el dinero que el rey Juan Carlos I tuvo en Suiza.

De hecho, el propio Correa ha narrado este lunes que trató de obtener la nacionalidad panameña justo después de que se produjera un registro policial en el despacho de Blanco Balín, lo que podía comprometerle ante Hacienda.

Actualmente, Francisco Correa disfruta, desde 2023, del tercer grado penitenciario. Gracias a esta semilibertad, tan sólo acude a prisión para pasar la noche.