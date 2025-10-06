El juez ordena a la UCO buscar si Pardo de Vera cobró mordidas por los "claros indicios" de que formó parte de la 'trama Ábalos'

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue si Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, cobró comisiones ilegales por el supuesto amaño de obras públicas en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.

También ha ordenado lo mismo respecto del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.

Ambos están investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de licitaciones públicas mientras José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

A petición de la UCO y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha ordenado a 12 entidades bancarias y a Hacienda que remitan documentación sobre las finanzas de Pardo de Vera y de Herrero.

Una vez reciba estos datos, será la Unidad Central Operativa la encargada de elaborar un informe con los mismos.

En una resolución fechada este lunes, el juez Moreno señala que, en el presente caso, "no nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas" en la comisión de varios delitos.

En concreto, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Sobre Pardo de Vera y Herrero, el magistrado señala que "habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana entre los años 2018 y 2021". Es decir, durante la era Ábalos.

Como recuerda el juez en su resolución, en esta pieza separada del caso Koldo/Ábalos se investiga si el exministro y su principal asesor, Koldo García, cobraron "contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras" que obtuvieron los contratos supuestamente amañados.

"Siendo —añade Moreno— Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas; cada uno, dentro de su ámbito de responsabilidad".

En línea con Anticorrupción, el magistrado considera que "el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era obtener un provecho económico". Por ello, al situar a la expresidenta de Adif y al exdirector general de Carreteras como parte de esta trama, cree necesario analizar sus cuentas bancarias, a fin de determinar "si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.