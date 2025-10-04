Ábalos recibió miles de euros en efectivo en sus años de ministro canalizados a través de Koldo y de su hijo Víctor

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos recibió 60.270 euros de ingresos en efectivo entre 2014 y 2024, según el informe patrimonial que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado este viernes al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Los ingresos en efectivo registraron un "aumento significativo" a partir de 2018, en coincidencia con la llegada de Ábalos al Gobierno, primero como ministro de Fomento y, a partir de enero de 2020, de Transportes.

Durante el período en el que los investigadores detectan un incremento del dinero en metálico a disposición de Ábalos (2018-2023) "desaparecen las retiradas en efectivo desde sus cuentas", afirma la UCO.

Comparación entre los ingresos en efectivo y retiradas de dinero también en efectivo en las cuentas de Ábalos./ UCO

El incremento de fondos en efectivo en las cuentas no solo se produjo en el caso de Ábalos, sino también en el de su asistente, Koldo Garcia.

Y 2020 fue el año en el que ambos alcanzan la cota máxima de imposiciones en efectivo en sus cuentas.

En el caso de Koldo, solo en 2020 fueron ingresados en efectivo 207.955 euros en sus cuentas y las de su hermano Joseba.

A partir de 2021 cambia la tendencia, "iniciándose un descenso pronunciado [de imposiciones en efectivo] en ambos casos". Ábalos fue cesado como ministro de Transportes en julio de ese año.

Una "reserva" de efectivo

Para la UCO, los datos descubiertos apuntan a "la existencia de una reserva de efectivo distinta de los rendimientos declarados por cuenta ajena [sus nóminas como ministro y diputado] o procedentes del capital inmobiliario [alquileres de una casa y un local de su propiedad]", señala el informe.

Los investigadores de la Guardia Civil consideran "especialmente relevante" esa "reserva de efectivo", ya que coincide con el período en que se producen los hechos investigados "y, en concreto, con las presuntas entregas de efectivo realizadas por otros miembros de la organización criminal" procedentes de comisiones por adjudicaciones de obras de Transportes.

En otros informes, la UCO ha atribuido al dirigente socialista Santos Cerdán, actualmente en prisión, el papel de distribución de esas comisiones ilegales entre los miembros de la trama.

Koldo y Víctor, los gestores

Los investigadores han encontrado indicios de que Koldo García Izaguirre y Víctor Ábalos Aguado, hijo del exministro, actuaron como gestores de esa "reserva en efectivo" que se atribuye a José Luis Ábalos.

La UCO asigna a Koldo García y a su exmujer Patricia un papel central en la gestión de los fondos de Abalos, tanto de sus ingresos como de sus gastos.

Y llega a calificar el primero de "custodio y gestor del dinero de Ábalos".

García sería el que recibió los pagos en efectivo del PSOE destinados a Ábalos -supuestamente por gastos por actividades políticas, aunque hay más pagos que los declarados por el partido- y las entregas efectuadas por el empresario Víctor de Aldama para "mantener el acceso no solo al propio Koldo, sino también a Ábalos", dicen los investigadores.

La UCO ha encontrado un total de 8.550 euros ingresados en efectivo por Koldo y Patricia en una cuenta de Ábalos, aparentemente correspondientes al alquiler de una casa que compró el exministro en Madrid y arrendó a su asistente.

Pero en las cuentas bancarias de Koldo y su entorno próximo en fechas coetáneas a esas imposiciones no se han identificado retiradas de efectivo que permitan justificar el origen de los fondos ingresados en la cuenta de José Luis Ábalos.

El análisis de las cuentas bancarias vinculadas a Ábalos ha permitido detectar distintos ingresos, efectuados mediante transferencia bancaria, procedentes de su hijo Víctor.

Esas transferencias ascendieron a un total de 23.379 euros entre 2022 y 2024.

Además, en 2021 y 2022 una empresa de Victor Ábalos, External Programmes Consulting, ingresó a José Luis Ábalos 32.640 euros en concepto de alquiler de la vivienda en Bétera (Valencia).

Aparte de esos movimientos bancarios, las conversaciones grabadas por Koldo Garcia en sus teléfonos móviles y halladas cuando fue detenido en febrero de 2024 "sugieren que, al menos desde 2022, Víctor Ábalos habría entregado dinero en efectivo a su padre de forma recurrente, constituyendo una vía de provisión de fondos al margen de sus ingresos declarados".

En una conversación que García y Santos Cerdán el 2 de febrero de 2022, el primero afirma que Víctor estaba dando a José Luis Ábalos "dinero en efectivo con origen en Colombia".

El 23 de noviembre de 2023, durante un encuentro entre García y Ábalos, el primero reprochó al segundo que hubiera podido gastar 470.000 euros en el plazo de dos años, sugiriendo que su hijo Víctor debía conservar parte de ese dinero.

La UCO incluye otros indicios que apuntan a Víctor Ábalos "sería el custodio de dinero en efectivo que podría pertenecer" a su padre.

Así, Koldo escribió a Víctor Ábalos el 8 de febrero de 2023 un mensaje diciéndole que necesitaba 1.500 euros mensuales, a lo que el segundo contestó "es verdad".

Mensaje de Koldo García a Víctor Ábalos

Respuesta de Víctor Ábalos a Koldo García

El informe recuerda que esta conversación se produce en un contexto en el que Koldo García venía asumiendo de manera recurrente distintos gastos personales de Ábalos.

"Teniendo en cuenta que no se han localizado en las cuentas bancarias de Koldo transferencias

por ese importe procedentes de Víctor Ábalos, se refuerza la inferencia de que este último dispondría de una reserva de efectivo" a favor de su padre.