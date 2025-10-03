El Instituto de Empresa, en el que trabajó Begoña Gómez, contesta al juez que no tiene ningún correo con su asesora

El Instituto de Empresa (IE) ha contestado al juez Juan Carlos Peinado que no tiene ningún correo intercambiado con Cristina Álvarez, la asistente en Moncloa de Begoña Gómez.

El magistrado, que investiga a la esposa de Pedro Sánchez por un total de cinco supuestos delitos, pidió al IE que le entregase, de existir, todos los e-mails enviados por esta asesora y dirigidos a ella. En respuesta, la compañía le comunica que no hay ninguno.

Así se lo ha trasladado la directora de la asesoría jurídica del Instituto de Empresa al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a través de un breve escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Begoña Gómez trabajó para el Instituto de Empresa entre 2018, año en el que su marido fue nombrado presidente del Gobierno, y 2022. En concreto, dirigió el IE Africa Center, una rama de esta entidad dedicada a la sostenibilidad en el continente africano.

El pasado día 25, Peinado pidió saber si existían e-mails entre el IE y Cristina Álvarez. Lo solicitó tras haber recibido los más de cien correos intercambiados entre esta asesora y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En ellos se constata que la asistente de Gómez hizo gestiones habituales de coordinación de la cátedra que la esposa de Sánchez co-dirigió en la UCM. De hecho, como publicó este periódico, también intervino en las finanzas de este proyecto.

Álvarez interactuó con, al menos, 16 empresas para gestionar sus patrocinios a la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva TSC.

Por ello, Peinado optó por ampliar el foco y solicitar los hipotéticos correos intercambiados entre la asistente y el Instituto de Empresa. Sin embargo, no hay ninguno

"En relación con su oficio de fecha 25 de septiembre, en el que nos solicita copia de los correos electrónicos enviados por doña María Cristina Álvarez al Instituto de Empresa, me cumple informarle de que, hechas las averiguaciones oportunas por parte de nuestro departamento de informática, no se han encontrado correos enviados o recibidos por María Cristina Álvarez", responde el IE.

