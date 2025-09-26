¿Es usted uno de los 2.846 madrileños de los que saldrá el jurado que pueda juzgar a Begoña Gómez? Consulte la lista

Si Begoña Gómez se sienta en el banquillo por el delito de malversación, la juzgará un jurado popular. Por el momento, la esposa de Pedro Sánchez aún sigue investigada. El juez Juan Carlos Peinado no la ha mandado a juicio.

Pero este miércoles el magistrado ya comunicó que la pieza separada del caso Begoña en la que se investiga este supuesto delito, de acabar en juicio, será examinada por un jurado popular.

Y las nueve personas que lo conformen serán elegidas de un listado de 2.846 hombres y mujeres, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. ¿Es usted uno de ellos?

Se trata de la lista de candidatos preseleccionados para integrar los jurados populares en la Comunidad de Madrid en los años 2025 y 2026.

Es un registro de acceso público, disponible en la web de la Oficina del Censo Electoral.

No obstante, cuando se conforma un jurado, la identidad de sus miembros, elegidos al azar, sí permanece secreta, a fin de evitar presiones o cualquier otro comportamiento que pretenda influir en su veredicto.

Lo que sí está claro es que la composición del jurado del caso Begoña saldrá de ese listado, compuesto por personas empadronadas en Madrid e inexpertas en Derecho. Ninguno de ellos es juez de profesión.

Elegidas por sorteo

El sorteo para la elección de estas personas se efectuó el día 17 de septiembre de 2024. ¿Quién lo llevó a cabo? La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.

¿Dónde? En la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano en el que se celebran los juicios con jurado popular.

En el caso de Madrid, para resultar elegido, además de estar empadronado antes del 30 de julio de 2024, hay más requisitos.

¿Cuáles? Tener la nacionalidad española, haber nacido antes del 16 de septiembre de 2006 —es decir, ser mayor de edad cuando se realiza el sorteo— y encontrarse en el pleno ejercicio de todos los derechos políticos.

¿Por qué el juez Peinado tomó este miércoles esta decisión? La Ley del Tribunal del Jurado, del año 1995, determina que las causas que se sigan por el delito de malversación sean juzgadas mediante esta modalidad.

También lo establece así para los casos de homicidio, amenazas, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, negociaciones prohibidas para un funcionario...

Ahora bien, para que sean enjuiciados por un jurado, estos asuntos deben versar únicamente sobre uno o varios delitos de la lista. Si aparecen otros ilícitos diferentes, el caso acaba juzgado por un juez o tribunal.

Por el momento, aún no se conoce la composición del jurado que podría acabar juzgando a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez; y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Cinco delitos

En esta rama de la investigación, el juez Peinado investiga si se cometió un delito de malversación con la contratación de Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

Ante el juez, la propia Gómez admitió que, puntualmente, la asistente realizaba funciones en favor de sus negocios privados. Por ejemplo, envió un correo electrónico a la empresa Reale Seguros para instarle a que siguiese financiando la cátedra extraordinaria que la esposa del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). EL ESPAÑOL publicó dicho e-mail.

En una resolución reciente, la Audiencia Provincial de Madrid señaló que Cristina Álvarez "pudo exceder" las funciones asignadas a su cargo eventual adscrito a Presidencia del Gobierno.

Este martes, Peinado también remitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los e-mails intercambiados entre la asistente y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM. Ahora, la UCO los analizará y redactará un informe.

En total, Begoña Gómez está siendo investigada por cinco delitos distintos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional y apropiación indebida.

En el caso del primer ilícito, en una pieza separada de la causa que atañe exclusivamente a este delito. Por ello, como estableció Peinado, esta rama de la investigación, de llegar a juicio, se enfrentará a un jurado popular.