La Policía ve "evidente" que Alvise usó "fondos opacos" de "origen difuso" para financiar en B su campaña a las europeas

Un informe de la Policía Nacional sostiene que Alvise Pérez usó "fondos opacos" de "origen difuso" para financiar su campaña a las europeas.

El dosier, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera, "a todas luces, evidente" que la intención del eurodiputado Luis Pérez (su nombre real) era no ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas.

El empresario Álvaro Romillo, investigado por estafa en la Audiencia Nacional, entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise.

Éste, a través de una app de mensajería, se lo agradeció así: "100.000 gracias. Me posibilitas una parte urgente de la campaña".

Pérez está siendo investigado por el Tribunal Supremo por la supuesta financiación ilegal de su partido, denominado Se Acabó La Fiesta (SALF).

Interrogado por el juez sobre este asunto, el agitador negó que ese dinero se emplease para sufragar gastos de la campaña electoral del 9-J.

