Begoña Gómez dice al juez que su asesora le hizo alguna gestión "excepcional" que no afectó a sus funciones

Begoña Gómez ha declarado ante el juez Juan Carlos Peinado que su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, le realizó, de forma "excepcional", alguna gestión de carácter privado.

No obstante, la esposa de Pedro Sánchez ha subrayado que ello no afectó a las funciones que Álvarez tenía asignadas por parte de Presidencia del Gobierno.

Así se ha pronunciado Gómez este miércoles ante Peinado, el juez que la investiga por cinco presuntos delitos, aunque hoy la declaración se centraba en una supuesta malversación de fondos públicos por el hecho de que Álvarez está contratada como personal eventual de Presidencia del Gobierno.

La mujer de Sánchez sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, el exministro Antonio Camacho.

Gómez ha relatado que, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, tras la moción de censura de 2018, fue informada de que podía nombrar a varios asistentes personales. Ella optó por designar sólo a una, Cristina Álvarez, debido a la larga amistad que las unía.

En la causa en la que están investigadas tanto Begoña Gómez como su asesora, conocida como caso Begoña, figuran varios correos electrónicos que Álvarez envió para favorecer los negocios privados de su amiga.

Por ejemplo, mandó uno de ellos a la empresa Reale Seguros para que siguiera financiando la cátedra que Gómez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Por otro lado, ante el juez, Camacho ha preguntado a su clienta cuáles eran las funciones que Álvarez tenía asignadas como asistente por parte de Presidencia. Gómez ha mencionado, entre otras, gestión de su seguridad, de su agenda, protocolo...

Por su parte, la asistente, quien también estaba citada para ser interrogada este miércoles, ha ejercido su derecho a declarar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.