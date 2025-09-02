El exjefe de Carreteras defiende la reforma del puente de Sevilla investigada por el cobro de mordidas: "Palió graves peligros"

Javier Herrero, el exdirector general de Carreteras investigado por la Audiencia Nacional, ha defendido la reforma ejecutada en 2019 sobre el Puente del Centenario de Sevilla.

Su defensa ha enviado al juez Ismael Moreno un dosier técnico, de 106 páginas y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que se analiza el deficiente estado de esta estructura y su necesidad de repararlo.

En otro escrito, firmado por su letrado, Jesús Mandri, se recalca que la obra combatió "una situación de grave riesgo".

"Siendo así, parece más justificado el interés que podía tener mi representado, el señor Herrero, como director general de Carreteras, en que se aprobara la declaración de obra de emergencia y se ejecutara a la mayor brevedad", reza el documento.

No obstante, esta reforma, que costó más de 92 millones de euros, está siendo investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el supuesto cobro de comisiones ilegales (las llamadas mordidas).

