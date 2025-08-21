Jésica, exnovia de Ábalos, cobró 44.000€ de las dos empresas públicas en las que asegura que nunca hizo labores

Jésica Rodríguez, la joven que fue novia del exministro José Luis Ábalos, cobró un total de 44.000 euros de las dos empresas públicas en las que, según admitió en el Tribunal Supremo, no hizo ninguna labor.

Se trata de Tragsatec e Ineco. Las dos están adscritas al Ministerio de Transportes, del que Ábalos fue titular hasta verano de 2021.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la documentación que ambas compañías estatales han remitido a la Audiencia Nacional.

El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, investiga la contratación de la joven, que considera "caprichosa" e irregular. Por otro lado, el Supremo investiga a Ábalos, que sigue siendo diputado y, por tanto, está aforado, por varios supuestos delitos de corrupción.

En concreto, Tragsatec detalla que abonó 9.500 euros exactos a Rodríguez. La joven, con estudios de odontóloga, estuvo en nómina de esta empresa entre el 2 de marzo de 2021 hasta septiembre de ese mismo año.

Por su parte, Ineco cifra en 34.477 los euros que transfirió a la joven entre marzo de 2019 y diciembre de 2021.

Todos estos datos figuran en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge la documentación oficial aportada por ambas empresas públicas al juez Moreno.

Ahora, dicho dosier policial ha sido puesto a disposición de la Fiscalía y demás partes (acusaciones y defensas) de este procedimiento.

La causa es conocida como caso Koldo, debido al nombre (Koldo García) de uno de los primeros detenidos, el principal asesor de Ábalos durante su etapa en Transportes.

