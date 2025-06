La UCO halló un "manuscrito" en el que se cita a "Ábalos" en el registro al exasesor del delegado del Gobierno en Andalucía

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) halló en la casa de Antonio Fernández Menéndez un "esquema manuscrito temporal en el que figura el nombre de Ábalos", según las actas de los registros a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Antonio Fernández es el exasesor del Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y hermano de Daniel Fernández, dueño de la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR).

La Guardia Civil también halló un "borrador de la programación del año 2023 de la subdirección General de Infraestructuras" con obras para licitar.

Este documento es similar al listado de obras que aportó Víctor de Aldama al Tribunal Supremo con "preadjudicaciones" realizadas a varias constructoras.

En total fueron 107 documentos los incautados por la UCO en la casa de Antonio Fernández, entre los que también figura "una tarjeta de visita de Koldo García Izaguirre con anotaciones manuscritas en la parte trasera".

Antonio Fernández había negado cualquier vinculación con contratos amañados en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

Su labor en OPR, según declaró, era la de delegado de obras para la zona sur. Su hermano Daniel ocupa el puesto de director general.

Este periódico ya publicó hace un año en exclusiva que el Ministerio de José Luis Ábalos dio 5 millones a esta empresa vinculada con el PSOE Andaluz.

Transportes adjudicó once contratos entre 2018 y 2021 a la constructora Obras Públicas y Regadíos SA de Daniel Fernández y de su hermano Antonio, excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

En total, fueron cuatro contratos de Adif y siete de la Dirección General de Carreteras, cuyo titular era Javier Herrero, de los que se benefició OPR entre 2018 y 2021.

Esta constructora está siendo investigada después de que interceptaran llamadas y mensajes de los hermanos Fernández Menéndez con Koldo García Izaguirre.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con fecha del 14 de mayo de 2024, incluyó estas conversaciones con el exasesor de José Luis Ábalos.

Según muestran los mensajes de Whatsapp, Daniel Fernández Menéndez recurrió a Koldo García Izaguirre para que ejerciera su influencia con Ángel Contreras, presidente de Adif entonces y cesado por Óscar Puente, en una licitación de emergencia.

El 19 de febrero de 2024 a las 10:47 horas, Koldo recibió un mensaje de Daniel Fernández Menéndez explicándole el contrato de la obra pública en el tramo entre Monforte y Lugo. "Hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 millones de euros".

"Lo razonable es que lo haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR... Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles ".

El contrato original había sido adjudicado el 29 de julio de 2021 a la UTE Monforte 379, una unión entre Obras Públicas y Regadíos SA y ASCH infraestructuras SA. La UCO destacó en el informe que "la entidad adjudicataria era Adif".

Finalmente, el contrato por vía de emergencia debido a un corrimiento de tierras fue para otra empresa y no para OPR, aunque esta adjudicación de Adif se formalizó después de que Koldo García fuera detenido y de que el móvil de Antonio Fernández fuera incautado por la Guardia Civil.

Además, la emergencia no se declaró hasta el 14 de mayo de 2024, fecha en la que se efectuó la adjudicación del mismo.

Minutos después de que Koldo recibiera los mensajes del administrador de OPR, el exasesor de Ábalos escribió al excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía y eliminó después el whatsapp.

Sobre las 12:15 horas de ese 19 de febrero, Koldo llamó a Antonio Fernández desde otra línea que estaba intervenida por la UCO.

"Oye, mira, me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo, y cuando digo todo es todo referente a una cosa de emergencia y tal. Por el Whatsapp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como lo sabemos hacer, ¿vale?", afirmó Koldo.

Al finalizar la conversación, el exasesor del Ministerio de Transportes le dijo a Antonio que tranquilizara a su hermano: "Lo va a tener eh, que me han dicho que sí, que no me mande nada por favor. Que no se enfade...".