Koldo a Cerdán meses antes de su detención: "Mandé un recado a Sánchez. El presidente dijo que yo era un corrupto y me quería muerto"

Koldo García Izaguirre mandó un "recado" a Pedro Sánchez cuando supo que iba a ser detenido por la Guardia Civil.

Este mensaje, a través de terceras personas, del exasesor de José Luis Ábalos al presidente del Gobierno se envió meses antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) registrara la casa de Koldo García y le detuviera por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

La grabación, encontrada por la Guardia Civil en uno de los discos duros del socialista navarro, se produjo el 12 de diciembre de 2023 en una reunión que mantuvo Koldo con el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

García Izaguirre asegura que el presidente, durante una reunión en el Parlamento Europeo, dijo a un emisario del exasesor de Ábalos que Koldo "era un corrupto" y que le quería "muerto".

Esta conversación demuestra que Pedro Sánchez conocía que Koldo García iba a ser detenido por la UCO meses antes de la fecha en la que finalmente se produjo, el 20 de febrero de 2024.

Además del presidente del Gobierno, Koldo asegura a Cerdán que su "recado" llegó también a los directores de Gabinete de Pedro Sánchez. "Llegó a Óscar López, Antonio Hernando... hablé con Jose (Ábalos) y sin que dijeran nada", afirmó en su reunión con el secretario de Organización del PSOE.

Koldo también contó a Cerdán que Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, también estaba siendo investigado por la Guardia Civil debido a las adjudicaciones de los contratos de las mascarillas cuando era ministro de Sanidad.

Esta es la transcripción íntegra que hace la Guardia Civil del audio entre Koldo y Santos Cerdán:

Santos: ¿Tú que tal? (Ininteligible) estás, (Ininteligible) ya lo he dejado.

Koldo: No, yo (Ininteligible) llevo un año detrás tuyo, que también entiendo las cosas, pero bueno (Ininteligible).

Santos: (Ininteligible) Yo tengo …. es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil.

Koldo: Sí, sí, sí, sí.

Santos: No ha salido nada, o sea que…

Koldo: (Interrumpe) Bueno, te voy a comentar. Yo estuve (susurra) (Ininteligible), quien estuvo hablando con el presidente… cuando tuve (Ininteligible) le mandé el recado con un par de personas. Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con Jose, con José Luis (Ábalos) y sin que dijeran

nada ¿Qué es lo que hice? Obviamente que también habló con Ricardo Mar, estuve hablando con (Ininteligible).

Santos: (Ininteligible)

Koldo: Yo, yo, yo le dije, lo que hice llegar, lo tengo aquí.

Santos: (Ininteligible)

Koldo: El que te descubrí fui yo.

Santos: Ah vale, vale.

Koldo: Mira. ¿Por qué motivo? O sea, que me dijeron que en el Parlamento Europeo, sí, sí, estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto. (Ininteligible).

Santos: (Ininteligible)

Después Koldo detalla a Santos los seguimientos a los que está siendo sometido por la Guardia Civil y llega a amenazar con coger "el subfusil de asalto" o "la escopeta de caza" si la UCO seguía investigándole.

La UCO pone de manifiesto estas amenazas de Koldo en su oficio y transcribe palabra por palabra la grabación entre el exasesor de Ábalos y Cerdán:

Koldo: Pero, ¿qué es lo que pasó? (Ininteligible), quien mandó ese, ese hilo fui yo mismo. ¿Por qué motivo lo hice? (Ininteligible). Yo cogí al tío ese (Ininteligible), en mi casa, ¿vale?, que yo tengo una propiedad que está a nombre de mis padres y luego invertí en una casa, una casa, pero en realidad es mía, por lo que os expliqué. Yo pillé a dos coches siguiéndome, o sea. ¿Por qué? Al tercer día, ya es un poco cantoso.

Santos: Ya, ya.

Koldo: Yo no soy gilipollas y enseguida me acuerdo de las cosas. Yo tengo un pequeño campo que compré, ¿vale? Tengo, yo tengo plantado, olivos (Ininteligible), pitahaya, y yo voy todos los días allí, a (Ininteligible), ¿vale? Yo lo que he hecho es, a través de (se traba), además, le pedí ayuda a Jacobo Pombo, le pedí ayuda a varias personas (Ininteligible) pagar mi nómina, ¿vale? para poder salir adelante, a todo el mundo le pedí.

Koldo: A mí me han dado por culo (Ininteligible). Es verdad que tengo una pensión, ¿vale?, y con el dinero de Patricia (mujer de Koldo) (Ininteligible) y con los alquileres de los pisos estamos pagando la hipoteca, ¿vale? Entonces yo tengo alquilados los pisos. (Susurra) (Ininteligible) de dos coches de la Guardia Civil (Ininteligible), yo tengo todavía relación con Guardia Civil, con Policía, tenía también una conversación (ininteligible) con Guardia Civil de UCO, ¿vale? Cuando me lo dicen (ininteligible) del CNI (fonético) o son de actividades especiales.

Santos: Qué bárbaro.

Koldo: Yo pensé que eran del (ininteligible) que era lo que me preocupaba, pero son de UCO, no me preocupa en absoluto. Paré el coche, me bajé del coche y fui (Ininteligible) y le dije "no tenéis que romper la puerta, si queréis entrar en casa yo os doy un juego de las llaves y ya está". Me fui directamente al coronel de la Guardia Civil que lleva la Unidad Especial (Ininteligible) de Anticorrupción de Europa.

Koldo: Esto viene de las investigaciones de la UCO de las mascarillas por Anticorrupción de Europa. Me senté con él y le dije (susurra) (Ininteligible) si necesitaban algo en concreto, yo te explico absolutamente todo, o sea la hipoteca, de dónde he sacado todo, tal y cual, ¿sabes?

Koldo: Sabéis cuál es mi vida (Ininteligible) o sea yo os autorizo absolutamente a todo, coño, pero no hagáis el gilipollas, ¿vale? No voy a permitir que me estén siguiendo, coja la escopeta de caza o coja el subfusil que tengo de asalto, que (Ininteligible) por él y (Ininteligible). No, no jodas más de la cuenta, digo, no vaya a ser que se me crucen los cables.

Koldo: A mí me parece bien, no hay ningún problema, yo (Ininteligible), pero lo que no cayó nadie, eso es muy muy gracioso, es que no solo me estaban investigando a mí, también estaban investigando a Salvador Illa, a Luis Palomino, al secretario de Salvador, a Jose, al hijo de Jose, o sea, había 28 personas implicadas en la investigación, que sigue abierta, (Ininteligible) y que me hagan todos los informes que ellos quieran.

Koldo: Yo sé que se llegó al presidente, porque (Ininteligible) porque yo quise que llegara (Ininteligible), ni de un lado ni de otro.

Koldo: Lo que, lo que me gustaría a mí que llegara también al jefe, o sea hablo por ti, es que yo llevo dos años y tres meses… yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él, porque él, porque él me pidió unas cosas (Ininteligible) a través de Jose ¿vale? Las hice y he desaparecido.

Koldo: Yo nunca he dado un problema, sé, yo sé que también, tú me felicitaste a mí y me dices, me dijiste, dice bueno mira, no vale para hacer recados, pero no vale para estar de asesor de un ministro.

Santos: Puede ser.