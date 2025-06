Koldo a Ábalos: "Te juro que le llevo a Pedro la grabación... Santos ha ido a Óscar (Puente) a colocar a dos de Acciona"

23 de noviembre de 2023. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asistente, Koldo García, se reúnen en una cafetería para recapitular en qué situación están ambos tras salir del MITMA.

Koldo graba subrepticiamente a su antiguo jefe y el audio ha sido encontrado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tras su detención, en febrero de 2024.

La conversación está incluida en el informe de la UCO conocido este jueves. Los investigadores reflejan que Koldo estaba molesto con Santos Cerdán porque éste estaba difundiendo en Navarra que la Fiscalía le estaba investigando.

"Le he escrito a Santos", dice Koldo a Ábalos. "Le he dicho 'cinco minutos, necesito que me veas cinco minutos, o me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Acciona".

"Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha", insiste Koldo.

García se refiere al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente: "Óscar sí habla con Santos y le escucha y le hace caso".

"Yo lo que le voy a pedir a Santos, es decir, dame un par de obras y vete a tomar por culo… Jefe, yo te estoy diciendo totalmente sincero. Santos lleva sin cogerme el teléfono y sin verme desde hace un año y cuatro meses".

