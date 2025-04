La asistente de Begoña Gómez pregunta al juez Peinado qué discordancias llevan a acordar un careo con el '2' de Bolaños

El abogado José María de Pablo, defensor de la asistente de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha dirigido este lunes un escrito en el que pide al juez Juan Carlos Peinado que aclare sobre qué aspectos versará el careo que ha acordado realizar entre Cristina Álvarez y el exvicesecretario general de la Presidencia, Alfredo González.

González fue el cargo que, por sus competencias, propuso todos los nombramientos de personal eventual de Moncloa tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018.

Entre ellos, propuso el de Cristina Álvarez, que está siendo investigada por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que se atribuyen a su jefa. El personal eventual es de libre nombramiento y cese por el cargo público del que dependen, sin ningún otro requisito.

Álvarez, que declaró inicialmente como testigo, tiene ahora la condición de investigada aunque no se sabe exactamente qué hecho indiciariamente delictivo le atribuye Peinado. Por ese y otros motivos la defensa recurrió ante la Audiencia de Madrid la decisión de considerarla investigada.

En el escrito de la defensa se argumenta que la ley procesal penal permite un careo "cuando los testigos o los procesados entre sí o aquellos con estos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario".

"Esta defensa ha repasado el contenido de las declaraciones prestadas por Alfredo González y Cristina Álvarez y no ha sido capaz de identificar ninguna discordancia ni contradicción entre lo manifestado por uno y otra", señala el escrito.

"Al contrario", añade, "el visionado de las declaraciones nos lleva a la conclusión de que la declaración de Alfredo González es absolutamente coincidente con las dos que prestó Cristina Álvarez", la primera como testigo y la segunda como investigada.

La defensa pide que "se nos aclare cuáles son los puntos de discordancia y contradicción entre lo declarado por uno y otra" en los que se centrará el careo "por ser preceptivo cuando se acuerda" ese tipo de diligencias.

El careo entre Álvarez y González es la primera diligencia acordada por el instructor tras su segunda visita al complejo presidencial el pasado miércoles para interrogar al ministro Félix Bolaños sobre la contratación de la asistente de Begoña Gómez.

EL ESPAÑOL/ Gustavo Valiente El ministro Bolaños dice al juez Peinado que no intervino en la contratación de la asistente de Begoña Gómez

Bolaños manifestó que no intervino en la contratación de ningún eventual porque no era su competencia, que en aquel momento no conocía a Cristina Álvarez y que el puesto de asistente del cónyuge del presidente del Gobierno "ha existido desde siempre". Está justificado, afirmó, porque la esposa del jefe del Ejecutivo recibe cientos de correos electrónico e invitaciones, y es preciso coordinar agendas para actos y viajes.

Durante la declaración como testigo del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Peinado preguntó reiteradas veces de quién había partido la iniciativa del nombramiento de Álvarez y de quién dependía. Incluso paró la declaración durante media hora para que Félix Bolaños saliera a hacer gestiones para averiguar esos datos.

A su regreso, el ministro insistió en que desconoce quién propuso la contratación de Álvarez (ella ya ha declarado al juez que la fichó la esposa de Pedro Sánchez, de la que es amiga) y, respecto al cargo del que depende, Bolaños manifestó que esa información ya consta en el procedimiento: el coordinador de personal de los edificios de Palacio y del Consejo de Ministros, Raúl Díaz, fue quien remitió al Juzgado un certificado con las funciones de Álvarez y la catalogación de su puesto en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Como era de esperar, Peinado ha citado a declarar a Díaz, que tendrá que comparecer como testigo el próximo 14 de mayo.