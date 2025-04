Koldo le pidió a Jésica su portátil para que su hermano falsificara los partes: "A partir de ahora queremos que los haga Joseba"

Ineco, sociedad estatal dependiente del Ministerio de Transportes, ha enviado al Tribunal Supremo un certificado en el que asegura que existen registros de control horario y partes de trabajo de Jésica Rodríguez, antigua amiga íntima del exministro José Luis Ábalos, que reflejan "3.684,23 horas trabajadas y asignadas a proyectos" entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021.

Fue el período en el que Rodríguez estuvo contratada como auxiliar administrativa "a tiempo completo", dice Ineco, con un sueldo bruto de 18.100 euros anuales.

Rodríguez, sin embargo, ha declarado ante el juez del Supremo que investiga el caso Ábalos que "nunca me llamaron para ir a trabajar". Lo único que hizo fue acudir a una entrevista "muy sencilla", recoger un ordenador portátil y hacer un curso de riesgos laborales.

"No hice nada en esos dos años", admitió ante el magistrado Leopoldo Puente, tras reconocer que fue Ábalos el que dio las instrucciones para que la contrataran, primero en Ineco y después en Tragsatec.

En la documentación remitida por Ineco al Supremo constan no una sino "dos entrevistas presenciales", la primera con J. S., del área de personal, y otra con C.I. y M.G., del área de gestión del encargo.

Ineco ha certificado que Jésica Rodríguez trabajó en "servicios de apoyo técnico y gestión administrativa en las oficinas del cliente Adif" y que la ubicación de su puesto de trabajo era Chamartín.

Sus tareas consistieron -"sin carácter exhaustivo"- en el registro de documentación, gestión de los expedientes para el cumplimiento de fases, seguimiento de incidencias en los expedientes o redacción de actas de diversas reuniones y comisiones.

De acuerdo con la respuesta dada al magistrado instructor, eran los directores de los respectivos encargos de Adif -"o las personas en las que ellos delegaran estas funciones"- quienes se encargaban tanto de la organización del trabajo como de la aprobación de las certificaciones para el abono de las dedicaciones notificadas por Jésica Rodríguez.

Ábalos y su asistente, Koldo García, pusieron a Jésica Rodríguez a trabajar como auxiliar administrativa de Joseba García, hermano del segundo, que estuvo trabajando como asesor de seguridad en Ineco entre 2019 y 2023.

"Sin intervención externa"

Ineco ha adjunto un Certificado de registro de partes de horas (Imputación de horas de trabajo) firmado por el responsable del Área de Sistemas y Seguridad Informática de Ineco. En este documento se asegura que "las horas fueron imputadas directamente por la trabajadora a través de sus credenciales personales, en el entorno de red corporativa".

El acceso a esa red "se realizó mediante autenticación individualizada (usuario y contraseña), en un entorno seguro con control de accesos".

"No constan evidencias de accesos indebidos, suplantación de identidad ni modificaciones no autorizadas en los registros revisados", asegura Ineco.

Certificado de Ineco enviado al Supremo./

"Cada imputación de horas queda registrada con sello de tiempo y metadatos asociados a la sesión del usuario, quedando almacenada en bases de datos internas con sistemas de seguridad, control y trazabilidad. Los registros han sido generados por la aplicación corporativa sin intervención externa", añade el certificado.

La posible compatibilidad de las versiones -aparentemente contradictorias- de Rodríguez y la de Ineco se encuentra en los mensajes almacenados en los móviles de los personajes de la trama, especialmente en el de Koldo García.

Las conversaciones de Whatsapp halladas en el teléfono, incautado cuando fue detenido, reflejan el tutelaje y la protección permanente de Koldo a Jésica por orden de Ábalos.

Koldo acompañó a la amiga íntima del entonces ministro y secretario de Organización del PSOE a la entrevista en Ineco, celebrada el 28 de febrero de 2019. De ello avisó a Isabel Pardo de Vera, responsable de Adif, que canalizó la contratacion de Jésica.

"Buenas, por favor, ¿puedes avisar en contratación de Ineco que vamos a las 16:15?", escribió Koldo a Pardo de Vera a las 11:39 horas del 28 de febrero de 2019.

"OK, todo bien", responde la presidenta de Adif.

"Por cierto, te va llamar Jose todo así que tranquila", le indica Koldo, en referencia a José Luis Ábalos.

"Estamos en Ineco esperando al jefe de personal", le participa esa tarde García a Pardo de Vera.

Tras firmar el contrato, el 3 de marzo de 2019 Jésica Rodríguez recibe un mensaje de J.P.G., trabajadora de Ineco, para una cita al día siguiente, lunes día 4. La novia de Ábalos lo comunica de inmediato a Koldo, que le da instrucciones: "Contesta al correo, dile que el martes vuelve [s] de viaje. Y nos pasamos y ya no hace falta vallas [sic] más".

Instrucciones de Koldo a Jésica sobre una llamada de Ineco./

El 26 de abril de 2019, Jésica le comenta a Koldo que hay una tarjeta de Ineco para comidas. "Esto es lo de la tarjeta, como el mes pasado no usé nada se acumula así q seguro q la tarjeta estará en algún sobre donde hayamos puesto que trabajo".

"No sé dónde trabajo"

La tarjeta de las comidas resulta ser un problema recurrente. El 3 de junio siguiente, Jésica escribe de nuevo al asistente de Ábalos: "A ver, Koldo. Me vuelven a llamar de cheque Gourmet para ver q dónde me mandan la tarjeta. Porq la quieren mandar a la oficina donde hicimos la entrevista".

"Y la tía un poco impertinente q le diga mi dirección de trabajo y ella me la manda ahí. Q llevamos 3 meses y ya se supone que hace 3 semanas se habló de esto. No sé dónde se supone que me tienen q mandar la tarjeta".

Koldo le contesta de inmediato que su hermano Joseba se encarga.

"Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porq no sé dónde trabajo", insiste ella.

"Te digo en un par de horas. Pero la tarjeta va Yoseba ahora a cogerla", responde Koldo.

Conversación entre Jésica Rodríguez y Koldo García.

Ese mismo mes de junio, Jésica informa a Koldo de que "me han llamado de

Ineco, una de las mujeres con la que hablamos cuando fuimos a que me dieran el

ordenador, para preguntarme la dirección de trabajo y preguntarme q a qué me dedicaba en las horas pero un poco de malas maneras como si no se creyera lo q le estaba contando".

"Tranquila. Yoseba y yo nos encargamos", contesta Koldo, que le reitera que tiene que decir que trabaja para Joseba.

El 30 de septiembre siguiente, Jésica escribe a Koldo: "no me funciona la página de partes del trabajo".

"No pasa nada. Yoseba está en ello. También hablé con la jefa", dice Koldo, que añade: "Se puede estar tres meses sin hacer partes".

"Ahh vale. Es que a [día] 26 o así siempre están escribiendo, que me falta el de la semana pasada".

Koldo le dice entonces que "a partir de ahora queremos que los partes los haga yoseba, pero para eso hace falta el ordenador que tienes tu, pero haber [sic] si se puede cambiar. Los partes no hay problema".

"Ah, yo se lo doy encantada", dice Jésica respecto al ordenador.

Koldo: "queremos que los partes los haga Yoseba"

Un mensaje del 5 de octubre de 2019 sugiere que Joseba García 'fichaba' la jornada laboral de Jésica.

"Oye Koldo, que se me ha olvidado preguntar. Ficho hoy o ha fichado Joseba? Que llevo desde ayer para preguntarte".

Jésica pregunta a Koldo si su hermano Joseba ha fichado por ella.

"Lo hará Yoseba, déjalo. Ya hablo yo con él", responde el asistente de Ábalos.

"Digo a ver si voy a firmar y luego firma él y se me suman dos semanas. Como me pasó la otra vez", dice Jésica.