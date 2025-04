Jésica pasó de llamar "casita de novios" a "puto piso" al apartamento que le pagaba la trama en la Plaza de España

Lo que primero era su "casita de novios" pasó a convirterse en un "puto piso". Con estas expresiones se refirió Jésica Rodríguez, entonces pareja de José Luis Ábalos, a la vivienda ubicada en la Plaza de España de Madrid que presuntamente sufragaba la trama del caso Koldo.

El inmueble, según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo, constituye uno de los elementos clave para sustentar la existencia de un posible delito de cohecho que afectaría directamente al exministro de Fomento y exdirigente socialista.

El informe policial, al que ha accedido EL ESPAÑOL, incorpora nuevos indicios que refuerzan el "vínculo de carácter económico" entre Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, supuesto cabecilla de la red, a través del pago del alquiler de dicha vivienda a Jésica.

Las "evidencias digitales en los dispositivos intervenidos", según la UCO, confirman que la joven no era la responsable directa de abonar el alquiler, sino que era la trama Koldo la que lo sufragaba. En concreto, los pagos habrían sido asumidos por Luis Alberto Escolano, socio del empresario Víctor de Aldama. Las comunicaciones interceptadas "marcan el inicio de esta relación económica y subrayan la participación directa de Ábalos", concluyen los investigadores.

A través de varios mensajes enviados a Koldo García, asesor de Ábalos, Jésica dejó constancia de que, aunque residiera sola en el piso de Plaza de España, se trataba de un apartamento que disfrutaría con Ábalos, con quien mantenía una relación sentimental. "Esta será nuestra casita de novios", llegó a escribir la joven en uno de los mensajes interceptados por la UCO y fechado el 4 de marzo de 2019.

"Puto piso"

Pero la situación se complica cuando, tras varios meses de retrasos en el pago del alquiler, los propietarios del inmueble amenazan a Jésica con echarla del piso. La joven, en un mensaje de voz que envía a Koldo y que ahora forma parte del sumario de la causa, se queja porque "llevan tres meses" llamándola para decirle "que no se están pagando las cosas". "Yo no tengo que aguantar estas llamadas cuando no tengo ni puta idea de lo que pasa ni lo que deja de pasar...", continúa el audio de WhatsApp.

En ese mensaje, Jésica también dejaba claro que las decisiones con respecto al inmueble no las tomaba ella: "Haced lo que vosotros veáis, como vosotros veáis y vosotros consideréis".

"Lo único que hemos conseguido es que me digan que yo mañana me voy a la puta calle", se queja en un momento dado a Koldo.

Y el malestar de Jésica se intensifica: "Yo no quiero ni creo que me merezca ni necesito que nadie me esté llamando para decirme que me vaya de la casa, ¿sabes? Es lo único que pido, o sea, eh, por favor, eh, ya bastante incertidumbre es el no tener un puñetero sitio donde poder plantar el culo, como para encima que eso dependa de otras personas que no me cuentan ni la mitad".

"En esta mierda me has metido con el puto piso", llegó a reprochar Jésica a Koldo García en uno de los mensajes incorporados al informe de la UCO, reflejando su desesperación.

El juez del Supremo Leopoldo Puente sospecha que el pago del alquiler de Jésica por parte de la red de Aldama constituía una contraprestación económica en favor del hoy exministro, al que la UCO sitúa en un lugar central en el entramado.