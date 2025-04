Ábalos encargó al presidente de Renfe la contratación de Claudia: ""El problema de Gijón, arreglado"

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos no solo facilitó un empleo público a Jésica Rodríguez sino también a otra de sus amigas íntimas, Claudia Montes. Si a la primera la colocó en Ineco y después en Trasatec, a la segunda le dio un puesto en Logirail, en donde estuvo tres años.

En ambos casos, bastó con que las amigas de Ábalos entregaran al asistente de éste, Koldo García, un currículum. En el caso de Montes, falso. Así lo afirma la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el último informe sobre el exministro entregado al juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

El arranque de la contratación de Claudia fue un mensaje de Whatsapp que Ábalos envió a Koldo García el 8 de octubre de 2019, a las 17:40 horas. "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?", preguntó el entonces ministro a su asistente.

"Sí. Lo arreglo", respondió García Izaguirre.

A los ocho días, Claudia envió a Koldo un currículum expresando "¿no me acuerdo si me pidió en su día más cosas?". "Con esto me vale", contestó él.

Claudia le da entonces las gracias y Koldo García le precisa: "a mí no, ya sabe usted", en referencia a Ábalos. "Qué alegría me dio", le dice la mujer.

La amiga de Ábalos le preguntó en qué empresa iba a trabajar. Su interlocutor se limitó a decirle que se pondrían en contacto con ella.

Koldo no tardó en hacer la gestión encomendada por su jefe. El mismo día que recibió el currículum, lo envió a Isaías Taboas, entonces presidente del Grupo Renfe, puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón. Renfe es accionista única de Logirail.

Una semana después, el día 23 de octubre de 2019, Claudia confirmó a Koldo que había sido contactada para un puesto de trabajo. "Como me dijiste que te avisara. Quería comentarte que me han llamado".

El 21 de diciembre de 2019, Ábalos pidió a Koldo que ingresara dinero a Claudia. Ambos mencionan que la mujer ya está trabajando y Ábalos está al tanto de que "había hecho la formación". "Pero aún no cobra y se queja de las navidades", añade.

La UCO refleja en su informe algunos viajes de Montes a Madrid. Uno de ellos se produjo el 3 de febrero de 2020. Los agentes resaltan que fue Koldo el que le facilitó el alojamiento y le cubrió los gastos durante su visita. Además, le planificó una cena con el ministro Ábalos.

Problemas laborales

En ese mes de febrero, Claudia empieza a expresar a Koldo su malestar laboral por la pretensión de sus superiores de "mandarme para Santiago", cuando ella quiere permanecer en Gijón.

Koldo García reaccionó de inmediato, solicitando al presidente del Grupo Renfe mantener una llamada telefónica. Taboas le contestó que en pocos días se encontraría en el Ministerio.

El domingo previo a ese encuentro entre Koldo García e Isaías Taboas, Claudia informó al primero de que su jefe le había comunicado la apertura de un expediente para despedirla.

Al lunes siguiente, la mujer trasladó a Koldo que el director gerente de la empresa le había informado ya de que se pondrían en contacto con ella para solucionar su situación laboral. Claudia manifiesta su agradecimiento tanto a Koldo como a Ábalos por evitar su despido.

Media hora más tarde, el presidente de Renfe informa a Koldo: "El problema de Gijón arreglado".

No obstante, el despido a Claudia acabaría produciéndose dos años después, en febrero de 2022. El día 9 la mujer vuelve a dirigirse a Koldo para comunicarle la noticia y decirle que estaba tratando de ponerse en contacto con Ábalos.

Para entonces, la relación personal entre el exministro y Claudia había acabado. En el Whatsapp de Koldo, el teléfono de Montes, que antes tenía asociado el nombre 'Clau', ahora se vincula al contacto 'loca Asturias'.

El 10 de octubre de ese año, Claudia vuelve a ponerse en contacto con Koldo para pedirle el currículum que le envió en su día: "Necesito el currículum que presentaste para buscar más trabajo porque no puedo hacer otro porque si no coinciden sabes que me puedo meter en un problema legal porque es un delito estoy atada de pies y manos".

"Lo siento, no tengo nada", contestó el asesor de Ábalos. "Y no es delito", añadió en otro mensaje.

"Si hay falsedad en los estudios que se pusieron y en el trabajo sí lo es", replicó ella.

"Se le [sic] ayudo todo lo que se pudo", "pero ya no puedo haver [sic] más", le dijo Koldo a Montes.

Ese mismo día, Ábalos y Koldo mantuvieron una conversación sobre Claudia Montes a través de Whatsapp. "Que se deje de líos y busque otras ayudas", escribió el exministro, a lo que su exasistente le contestó "el currículum era falso". "Lo falseó ella", admitió Ábalos.

Mensaje de Claudia Montes a Ábalos

A continuación, José Luis Ábalos envió a Koldo una captura de pantalla de una conversación que mantenía en paralelo con Claudia. La mujer recrimina el comportamiento que Koldo tuvo con ella: "Buenos días. Sabes que durante el tiempo que Koldo estuvo hablando conmigo te estuvo ocultando que me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada pues lo tengo todo grabado y sé muy bien por lo que veo"

"Te acuerdas el día de la comida cuando le dijiste qué confianzas eran esas?", añadió. "Pues recuerdo que era mi superior y por no perder mi puesto de trabajo lo que tuve que aguantar y que ahora si me tira la basura y si estoy permitiendo que mi hijo esté pasando hambre no hay derecho"

"¿Y que estéis tan tranquilos y no hagáis nada os parecerá normal? Siempre confié en ti y no me esperaba esto", finalizaba

Ábalos no contestó a los mensajes de su examiga íntima. En un lacónico whatsapp a Koldo le escribió: "La ayudas durante tres años".