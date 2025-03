Ineco desmiente a Jésica: entrega al fiscal sus registros de control horario y 'mails' en los que detallaba su trabajo

La empresa de ingeniería y consultoría INECO, dependiente del Ministerio de Transportes, ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción documentación relacionada con la contratación como auxiliar administrativa de Jésica Rodríguez que "no coincide" con lo que la exnovia del exministro José Luis Ábalos manifestó el pasado 27 de febrero ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Rodríguez, que compareció como testigo ante el instructor del caso Ábalos, aseguró que fue contratada como auxiliar administrativa en INECO por encargo del entonces ministro de Transportes y bajo la dependencia de Joseba García, hermano de Koldo Garcia, asesor de Ábalos.

"Fui a recoger un portátil que necesitaba para el trabajo, hice un curso de riesgos laborales y me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba me dijese", manifestó Rodríguez, que añadió que Joseba "nunca me llamó".

"Yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo, pero nada", añadió la testigo, que aseguró que estuvo así dos años durante los que cobró el SMI, "unos 1.060 euros" al mes.

"Usted no hizo nada en ese tiempo", le dijo el juez. "No", ratificó ella.

INECO ha hecho público un comunicado en el que informa de su "total disposición a colaborar con el Ministerio Fiscal en el marco de las recientes declaraciones que se han producido en el Tribunal Supremo por parte de Jésica Rodríguez".

Según la compañía, las declaraciones "realizadas por esta persona" en el Tribunal Supremo en relación a su vinculación laboral con INECO "no coinciden con la documentación interna existente y los actos propios que ella misma dejó registrados".

INECO quiere subrayar "su compromiso con la transparencia y la justicia", por lo que ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción "toda la documentación relevante" sobre ese contrato.

La compañía asegura que esa documentación "acredita, de manera fehaciente, el seguimiento que la compañía ejerció sobre la actividad laboral" de la novia de Ábalos.

En concreto, INECO ha entregado a la Fiscalía, además del contrato laboral y de la relación jurídica entre Ineco y Adif Alta Velocidad para contratar a Rodríguez, los "registros de control horario y partes de trabajo que recogen las horas trabajadas y asignadas al proyecto".

También ha aportado "correos electrónicos en los que [Jésica Rodríguez] detallaba su carga de trabajo semanal, las horas trabajadas al día y solicitudes de vacaciones".

La documentación incluye "comunicaciones con sus responsables relativos a incidencias en el desarrollo de sus funciones" y "certificaciones mensuales de los trabajos realizados por Ineco, revisados, aprobados y abonados por el cliente Adif Alta Velocidad".