Un experto en lectura de labios confirma "sin margen de duda" que Rubiales preguntó a Jenni: "¿Te puedo dar un besito?"

Este martes, el perito, una persona sordomuda experta en análisis labial, como ya hiciera durante la instrucción de esta causa, ha indicado que Rubiales, ante de besar en la boca a Hermoso, le preguntó: "¿Te puedo dar un besito?".

Ése fue uno de los argumentos esgrimidos por el expresidente de la RFEF en la Asamblea extraordinaria celebrada días después del episodio, a fin de tratar de demostrar que sí existió consentimiento por parte de la jugadora. Rubiales, desde que se produjo el suceso, aseguró que preguntó a Hermoso: "¿Un piquito?" y que ésta respondió: "Vale".

El perito ha declarado por videoconferencia y, al ser sordomudo, ha sido asistido por una intérprete de lengua de signos, quien le trasladaba las preguntas de las partes. Meses atrás, él y otra experta de su misma asociación de personas sordas (la granadina ASOGRA) tuvieron que analizar varios vídeos de la entrega de medallas tras la final del Mundial femenino.

Fue en ese momento en el que Luis Rubiales, entonces presidente de la RFEF, besó en la boca a la deportista, tras la victoria de la Selección en el partido España-Inglaterra. Sin embargo, las cámaras no pudieron captar de frente a Hermoso durante el suceso, por lo que nunca se pudo confirmar su hipotético "vale".

Durante la Asamblea extraordinaria de la RFEF celebrada el pasado 25 de agosto para abordar estos hechos, Rubiales subrayó que se trató de un beso consentido y aceptado verbalmente por la jugadora.

Este miércoles, David Morillo, el perito interrogado, ha señalado que analizó las imágenes de los segundos previos al beso, a través de un vídeo captado por Radiotelevisión Española (RTVE) y uno "subido a TikTok", que fue el único que resultó útil. El experto ha explicado que amplió las imágenes y las revisó, segundo a segundo, a cámara lenta.

Jenni Hermoso y Luis Rubiales en el momento del beso durante la entrega de medallas del Mundial Cordon Press

"¿Cuánto tiempo duró la comunicación verbal que analizó?", ha preguntado la abogada de Rubiales, Olga Tubau. "Dos segundos", ha respondido la intérprete que ha asistido el perito. "¿Qué dijo [Rubiales]?", ha insistido la abogada. "¿Te puedo dar un besito?", ha respondido David, que ha aclarado que llegó a esta conclusión "sin margen de duda".

La fiscal del caso, Marta Durántez, quien presentó la querella contra Rubiales ha preguntado al perito por otras investigaciones policiales o judiciales en las que haya participado. El perito, por boca de la intérprete que le ha asistido, se ha negado a revelarlas, al afectar "al secreto profesional".

"Usted pertenece a una asociación de sordomudos, ¿ésa es su cualificación pericial? ¿Ha hecho usted algún curso, alguna acreditación oficial?", ha preguntado Durántez. "No, no existen cursos oficiales...", ha lamentado el perito, quien ha confirmado que trató también de analizar la respuesta de Hermoso, pero su cara no se veía en las imágenes.

A renglón seguido, la fiscal ha incidido en que el informe pericial fue encargado a ASOGRA por Enric Ripoll, un miembro del equipo jurídico de la comisión destinada a abordar el expediente sancionador que la RFEF abrió a Luis Rubiales. "No conozco cuál es su papel ni qué interés tiene...", ha respondido del perito.

Por su parte, el abogado de Jenni Hermoso ha incidido en lo parecidas que suenan las palabras "poquito", "piquito", "besito" y "bonito". "¿Usted puede distinguirlas?", ha preguntado. "Sí. No hay margen de error", ha confirmado Morillo. Tras él, otro perito, un experto forense en recuperación de datos, ha confirmado que "no hay trazas de adulteración o manipulación" en el citado vídeo de TikTok analizado por David Morillo.

"¿Un besito?"

Como avanzó EL ESPAÑOL, David Morillo y otra experta —que estaba citada para el juicio, pero la defensa de Rubiales acabó renunciando a su testifical— declararon en la instrucción de esta causa.

Este martes, en la sexta sesión del juicio, el perito ha confirmado que interpreta que lo que Rubiales preguntó a Hermoso no fue "¿Un piquito?", sino "¿Un besito?". Ahora bien, han avalado la tesis de que el expresidente de la RFEF sí formuló una pregunta antes del beso.

Luis Rubiales está acusado de un supuesto delito de agresión sexual, por el beso en la boca que propinó a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023, celebrada el 20 de agosto de 2023 en Sídney (Australia).

Por estos hechos, la Fiscalía pide para él un año de cárcel. Rubiales también se enfrenta a otros 18 meses de prisión por las supuestas coacciones hacia Jenni Hermoso y su entorno personal y familiar.

Por este último delito también están acusados Jorge Vilda (el entonces seleccionador femenino, antecesor de Tomé), Rubén Rivera, exdirector de Marketing de la RFEF, y el exdirector deportivo de la Selección, Albert Luque.