Errejón da al juez los mensajes que Mouliaá borró en los que ella le sugiere planes juntos tras la supuesta agresión sexual

Íñigo Errejón ha entregado al juez que le investiga, Adolfo Carretero, varios mensajes que le envió a finales de 2021 la actriz Elisa Mouliáa. La intérprete, que ha borrado dichas conversaciones, acabaría denunciando al expolítico tres años más tarde, el pasado mes de octubre, por una supuesta agresión sexual.

Ahora bien, los chats aportados por Errejón son posteriores a los hechos denunciados. En ellos se aprecia cómo Mouliáa mantiene el contacto con el exdiputado, al que llega a sugerir planes de ocio juntos o al que pide asesoramiento para diversos asuntos.

La supuesta agresión sexual habría sucedido el 8 de octubre de 2021. Dos de los mensajes aportados al Juzgado tienen fecha de casi una semana después. Otros chats están fechados en 2023. Es decir, la actriz mantuvo el contacto, vía Instagram, con la persona a la que, mucho después, denunciaría.

Chat de Instagram aportado por Errejón al juez, en el que los mensajes enviados por Mouliaá aparecen borrados. EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito en el que la abogada del expolítico entrega dichos mensajes al juez Carretero. Según se aprecia en el documento, el 14 de octubre de 2021, Mouliaá envió una imagen con el cartel de un concierto de Silvio Rodríguez, celebrado unos días antes. "Mira a quién nos perdimos el otro día", lamenta la intérprete. "Joder, me habría encantado", responde Errejón.

Según explica la letrada, la actriz y presentadora borró decenas de mensajes que ella envió a Errejón. No obstante, olvidó eliminar el mencionado, en el que lamenta que ambos no fueran juntos al concierto. Y el expolítico pudo realizarle una captura de pantalla una vez trascendió que Mouliaá le había denunciado en una comisaría.

Otro de los chats está fechado en 2023. No obstante, sólo figuran en él los mensajes enviados por Errejón. Las intervenciones de la actriz han sido borradas. La defensa de Errejón asegura que corresponden a dos peticiones que Mouliaá le formuló. La primera: asesoramiento para tramitar la licencia para su negocio de cannabidiol (CBD). "Déjame que me entere. Diría que es el Ayuntamiento", respondió el expolítico.

El segundo favor: recomendarle una letrada. "¿Abogada para...? Busco a ver. Es verdad que me dijiste. Es que en ese campo no conozco a nadie", contestó Errejón. ¿A qué se debía esta petición? A que, tal y como desveló EL ESPAÑOL en exclusiva, Mouliaá denunció en 2023 a su entonces marido, por supuestos malos tratos y por "relaciones sexuales no consentidas". No obstante, el procedimiento acabó archivado en una primera ocasión y, tras ser reabierto, sobreseído de nuevo.

La actriz, ante el juez, admitió haber pedido favores al entonces diputado tras los hechos que, ya en 2024, acabaría denunciando. La abogada de Errejón, Eva Gimbernat, tacha de "esperpéntica" la explicación de Mouliáa "a por qué seguía contactando y solicitando favores a alguien que, supuestamente, la había agredido sexualmente". "Porque sentía que, en el fondo, me debía un favor", argumentó la actriz en el Juzgado.

Gimbernat, además, recuerda que la intérprete hizo públicos unos mensajes de WhatsApp, que primero tuiteó y luego eliminó de sus redes, en los que narra a una amiga su encuentro con Errejón. A juicio de la letrada, los relatados "son unos hechos muy alejados de un supuesto delito contra la libertad sexual y más cercanos a una experiencia sexual insatisfactoria".

La defensa de Errejón, además, pide al juez Carretero que cite a declarar como testigos varias personas presentes en la fiesta celebrada el 8 de octubre de 2021 en un domicilio privado —a la que asistieron la actriz y el político— y durante la cual habrían sucedido parte de los hechos denunciados.

Uno de ellos es amigo de la actriz, con el que ésta bailó una canción durante la fiesta. Según la versión de la denunciante, Errejón —posiblemente, por celos— la condujo bruscamente a una habitación de la vivienda, cerró el pestillo y le hizo tocamientos indeseados. Incluso, se habría sacado el pene para —como ella expresó ante el juez— "violentarme".

Sin embargo, el expolítico, durante su declaración en el Juzgado, negó tanto la falta de consentimiento de la denunciante como la existencia del cerrojo en aquella habitación. Mouliaá, de hecho, tampoco pudo confirmar que Errejón cerrara el pestillo, de existir. Y planteó que es posible que dicho detalle fuera anotado en la denuncia por parte de la agente que la atendió en la comisaría.

El exdiputado sí reconoció, no obstante, haber participado en lo que el juez del caso, Adolfo Carretero, denominó "un magreo"; es decir, haber hecho tocamientos "por encima de la ropa".

En su escrito, la abogada de Errejón también solicita al juez Carretero que obtenga los contratos firmados por Mouliaá con diversos programas de televisión tras hacerse pública su denuncia a Errejón.

La defensa de la actriz, por su parte, ha solicitado al juez que el partido Sumar aporte la investigación interna que efectuó a su entonces portavoz y diputado, a fin de corroborar "posibles comportamientos machistas y de maltrato psicológico y sexual a distintas víctimas".