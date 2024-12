Jesús Manuel Gómez, el "subse" al que Ábalos y Koldo culpan de todo, pero la UCO señala como su "correa de transmisión"

García, asesor de José Luis Ábalos cuando éste era titular de esta cartera, declaró este martes ante el juez Leopoldo Puente, que investiga una de las ramas del llamado caso Koldo, la que afecta al exministro.

El magistrado indaga en el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de funcionarios y dirigentes a través de varios contratos públicos. Entre otros, el adjudicado en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión SL por suministrar mascarillas a Transportes.

A preguntas del juez Puente, García ha manifestado que, en 2020, reenvió "al subsecretario" las ofertas de material sanitario que le llegaban. "¿Qué hizo con ellas? ¿Se las envía a Ábalos?", preguntó el instructor. "No, al subsecretario y sus técnicos", respondió el investigado.

"¿Quién podía saber quién adjudicaba?", preguntó Puente. "El subsecretario y sus técnicos", zanjó García. Y así, una y otra vez.

Soluciones, la empresa que firmó el contrato, es considerada ahora uno de los epicentros de la supuesta trama corrupta. Pero en marzo de 2020, en plena pandemia de la Covid-19, recibió un primer contrato por valor de 20 millones de euros dado por Puertos del Estado. Posteriormente, un segundo, de 12,5 millones, adjudicado por Adif. Ambas entidades son empresas públicas adscritas a Transportes.

"¿Vio otras ofertas?", preguntó el juez a Koldo este martes. ¿Qué respondió el exasesor? "Bastantes... Las pasé al subsecretario y a los técnicos". En todo momento, García ha defendido que ni él mismo ni Ábalos tenían capacidad de decisión para contratar a una empresa u otra. Y ha apuntado hacia el ex número tres del ministerio, investigado también en esta causa y que fue cesado a finales del pasado agosto.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, un informe de la Unidad Cental Operativa (UCO) de la Guardia Civil calificaba a Gómez García como la "correa de transmisión" entre "la esfera próxima del ministro Ábalos" y "los entes adjudicadores", que fueron Puertos y Adif.

Los agentes de la UCO también señalaron el "rol clave" de Gómez García en el proceso para que Soluciones de Gestión SL fuera contratada. Este martes, por contra, Koldo se ha desvinculado a sí mismo y a Ábalos de tal elección y ha asegurado que no sabe en qué se basó.

La UCO también ponía de manifiesto en aquel informe que el ex número tres de Transportes mintió en la declaración que ofreció el pasado 21 de febrero —por entonces, como testigo— ante la Guardia Civil.

Gómez García declaró que no participó "de manera directa o indirecta" en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión SL por parte de Puertos del Estado y Adif.

Sin embargo, esta afirmación, señalaba la Guardia Civil, "se ha revelado alejada de la realidad" tras el análisis de los correos electrónicos en los que el subsecretario da órdenes sobre estos contratos al ex director general de Organización e Inspección en Transportes, Javier Sánchez Fuentefría.

Aquel informe policial también destacaba "la dependencia jerárquica directa de Gómez García con Ábalos" y "su vinculación directa con Koldo, de acuerdo a la actividad operativa" derivada de esta contratación.

Este martes, en el Supremo, García ha señalado una y otra vez al subse, al que ha ubicado como un eslabón relevante en la cadena de cargos que impulsaron la contratación de Soluciones de Gestión. Esa misma cadena de la que ha excluido a Ábalos. Y a sí mismo. "Yo no tenía capacidad de decisión y al ministro no se le envían las ofertas; no se encargaba de esas cosas. Las ofertas se le envían al subsecretario y a los técnicos", insistió ante el juez.