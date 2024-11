Errejón pide al juez que no acepte a Elisa Mouliaá como acusación hasta que tenga un abogado que pueda intervenir

La defensa de Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso hasta el pasado 24 de octubre, ha pedido al juez Adolfo Carretero que "no tenga por personada" como acusación particular a la actriz Elisa Mouliaá, que ese día presentó una denuncia contra él por una presunta agresión sexual, aún no ratificada.

A punto de cumplirse un mes desde que Carretero abrió diligencias, Errejón todavía no ha podido dar su versión. Tampoco hay fecha para que lo haga, porque el juez decidió el 11 de noviembre suspender todas las actuaciones del procedimiento, tal como solicitó la abogada de Mouliaá, Carla Vall. La decisión de paralizar las diligencias está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid por la defensa del exdiputado de Sumar, que sostiene que Vall ha bloqueado el proceso "en fraude de ley" ya que sabía, desde antes incluso de personarse en él, que no iba a poder intervenir debido a su avanzado estado de gestación y posterior baja por maternidad. [El juez paraliza sin fecha el 'caso Errejón' por el avanzado embarazo de la abogada de la actriz que le denunció] El 13 de noviembre Carretero ha tenido por personada a Elisa Mouliaá como acusación particular bajo la dirección letrada de Vall. La defensa de Errejón ha recurrido en reforma esta decisión por considerarla nula. "Mouliaá ha designado notarialmente el 11 de noviembre a una abogada en situación de baja médica desde cuatro días antes (7 de noviembre) y, por tanto, incapacitada e imposibilitada para hacerse cargo de la tramitación del presente proceso penal 'ab initio' [desde el principio]", explica. Ello "convierte esa designación de abogada en nula y de imposible acogida por parte del instructor, de lo que se deriva el obligado requerimiento de una nueva designación de letrado capacitado para poder ejercer, 'ipso facto' [en el acto, inmediatamente], la defensa de los intereses de la denunciante". A su juicio, la designación de Vall "ni tiene validez ni puede desplegar efectos jurídicos, por lo que tampoco se puede tener por designada a una abogada incapacitada, temporal e indefinidamente, para el ejercicio de la Abogacía". La defensa de Errejón subraya que la situación de incapacidad temporal de Vall no ha surgido durante la tramitación de la instrucción, una vez personada en forma, sino que "su personación y designación están viciadas y adulteradas, por imposibilidad de intervención procesal, desde el principio". El recurso sostiene que la designación de esa letrada ha sido "malintencionada", ya pretende posponer el inicio de la instrucción "a un número indeterminado de meses", hasta que, según ha declarado Mouliaá a los medios de comunicación, "organice todas las acusaciones" supuestamente existentes contra Errejón. Menciona, a este respecto, que la ley establece que "en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe” y que los jueces rechazarán las pretensiones que se formulen "con manifiesto abuso de derecho". "Fraude procesal" Eso es lo que, a su parecer, se produce en este caso, un "manifiesto abuso de derecho y fraude procesal" consistente en la designación formal de una abogada posterior a su baja médica indefinida, con la imposibilidad de intervenir en el procedimiento desde el inicio "pretendiendo (y consiguiendo) su paralización 'sine die'". La defensa de Íñigo Errejón pide al juez que no tenga por formalmente personada a Elisa Mouliaá como acusación particular "en tanto en cuanto no designe a un abogado de su elección que pueda hacerse cargo de inmediato de la dirección letrada de sus intereses en el marco el presente procedimiento". Pide, a estos efectos, que Mouliaá "sea requerida para que en un plazo máximo de 24 horas designe un nuevo abogado de su confianza o bien, le sea designado un letrado del turno de oficio".