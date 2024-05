Guilarte, sobre rebajar las mayorías: "No se llamaría CGPJ sino Gobierno de España, sección judicial"

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha calificado este lunes de "aterradora" y "aberrante" la proposición de ley orgánica presentada el pasado 30 de abril en el Congreso por Podemos para rebajar la mayoría de tres quintos que se exige para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

La proposición de Podemos, con la que se busca prescindir del PP en la elección del CGPJ dado el bloqueo de la renovación desde hace cinco años, ya fue presentada por ese partido con el PSOE en octubre de 2020.

Pero la presión de la Comisión Europea, que consideró que esa fórmula no garantizaba que el CGPJ "no sea percibido como vulnerable a la politización", llevó a Sánchez a retirar la proposición en abril de 2021.

Tres años después, la iniciativa ha sido retomada e incluso sugerida por el propio presidente del Gobierno. "Querría hacerlo [renovar el CGPJ] con el PP, pero si el bloqueo continúa, mi responsabilidad es buscar una solución en el Parlamento", dijo Pedro Sánchez el pasado 29 de abril en una entrevista concedida para explicar por qué no iba a dimitir, tras "reflexionar" durante cinco días.

El Gobierno confía en que, tras cinco años de bloqueo por parte del PP, la Comisión Europea no ponga ahora pegas a una iniciativa que acabaría con los consensos constitucionales que se han venido exigiendo para la conformación de las instituciones claves del Estado.

En un encuentro celebrado este lunes en Granada con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Guilarte se ha manifestado en duros términos en contra de la rebaja de la mayoría cualificada para elegir a los vocales del CGPJ.

"Hace unos días escuché al presidente del Gobierno que había que buscar fórmulas y dijo que una de ellas era la mía, que podía empezar a reflexionarse. Me acosté con un cierto ataque de vanidad. Pero nada más levantarme ya leí lo contrario: se produjo una aterradora proposición legislativa en cuya virtud se pretende que el Congreso, en función de la mayoría -una mayoría que día a día hay que revisar si sigue existiendo- pudiera nombrar hasta 16 miembros del CGPJ y los cuatro restantes se dejan para el Senado", manifestó Guilarte en su discurso.

"Atreverse siquiera a proponerlo me parece la mayor aberración que hemos leído en los últimos tiempos. Habría que cambiar los carteles y las carpetas. Ya no habría que poner Consejo General del Poder Judicial. Habría que poner Gobierno de España, sección Poder Judicial. O ni eso: Gobierno de España directamente. Por esa vía, incluso como amenaza, no se puede seguir. Hay que buscar alternativas", añadió.

El presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces también rechazó que el Consejo esté "caducado".

"Los yogures caducan, nosotros estamos prorrogados, porque lo dice la ley", dijo.

Según Guilarte, "estamos en una situación de gravísimo conflicto, no tanto entre los jueces, que seguís trabajando con absoluta normalidad e independencia, pero sí entre el poder político y el Poder Judicial. Son constantes injerencias, interferencias que estamos padeciendo y frente a las que hay que salir insistentemente".

"Estamos en manos de la política para la renovación del Consejo, lo cual es terrible", dijo.

"Me siento un tanto afligido, pero no por una cuestión personal sino por la impotencia de no poder arreglar la situación. No tenemos noticia real de lo que está pasando, de qué están hablando. Teníamos noticia de que se reunían y de que incluso se habían ido al extranjero a hablar en un idioma extraño -quizá para que no nos enteremos de lo que están hablando- y con un mediador imaginemos que bienintencionado, aunque quizá lo único que pretendía era un rédito político de la mediación, que no le ha salido excesivamente bien", indicó en referencia al comisario de Justicia, Didier Reynders, ahora en excedencia.

"Ya era contradictorio que busquemos, con tanto mediador como tenemos, uno extranjero", añadió.

Dimisiones

También aseguró que "uno recibe recomendaciones de que hay que dimitir. Aunque ahora las dimisiones, si hay un previo momento de reflexión, parece que tienen que acabar en no dimitir. Es lo que pasó con Xavi en el Barcelona, no quiero pensar en otros supuestos próximos", dijo con cierta ironía en referencia a Sánchez.

"Eso es un disparate. ¿Por qué vamos a tener que dimitir? ¿Pero quiénes son los culpables de que estemos en esta situación? Me extraña que no oigamos que dimitan quienes están negociando, que llevan cinco años y no consiguen llegar a un arreglo. Que dimita la presidenta del Congreso de los Diputados o el presidente del Senado", prosiguió.

"Yo hice una propuesta no hace mucho y ni acusar recibo. La situación no es nuestra culpa. No nos vuelvan a decir que dimitamos. No vamos a dimitir, salvo que se produzca la jubilación o el fallecimiento. Creo que estamos obligados a continuar, a defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial y es lo que estamos haciendo todos los vocales. Porque la realidad es que estamos en un momento de polarización que nos resulta aterrador y la realidad que yo percibo es que la política no busca renovarnos, recomponer esta situación con criterios que deberían ser de defensa de la independencia judicial sino [que buscan] cómo lograr una mayor cuota de poder en el ámbito del Poder Judicial".

Muchos de los asistentes interpretaron esa parte de la intervención de Guilarte en el sentido de que se desdecía de su intención de abandonar este verano la presidencia en funciones del CGPJ.

Fuentes próximas a Guilarte han señalado que esas palabras se referían a las peticiones políticas de una dimisión colectiva de los vocales y no a su idea personal de dejar de ser presidente en funciones del Consejo este verano si la renovación no prospera.