Indemnización récord: una juez concede 3,3 millones a una mujer atropellada en un paso de cebra

El Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid ha concedido a una mujer una indemnización récord por haber sufrido un atropello en un paso de cebras. ¿La cuantía? 3,3 millones de euros.

Los hechos sucedieron pasado el mediodía del 14 de septiembre de 2016, cuando la víctima, una ciudadana hondureña que trabajaba como empleada del hogar, caminaba a recoger al bebé de su empleadora. Fue entonces cuando un vehículo la arrolló en la madrileña calle Fernando Lázaro Carreter, en el distrito de Moncloa-Aravaca. El coche circulaba a una velocidad de entre 50 y 55 kilómetros por hora, en una zona limitada a 50 km/h.

La mujer, de nombre Nory, empujaba un carricoche, donde, afortunadamente, no viajaba el crío, pues el objeto fue propulsado bruscamente a 20 metros de distancia. Nory cayó sobre el capó del automóvil y sufrió heridas "severas" y varias fracturas en varias partes de su cuerpo, lo que precisó de una larga recuperación, de 622 días.

Todo ello figura en una reciente sentencia, firmada por la juez Belén Pérez Fuentes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La resolución detalla que las lesiones de la empleada de hogar fueron valoradas en 99 puntos sobre 100, lo que justifica la cuantía de la indemnización, a la que tendrá que hacer frente la aseguradora del condenado.

Los daños fueron tan graves que Nory pasó varias semanas ingresada en una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), donde llegó a estar en coma. La resolución también recoge que la mujer ha sufrido, a raíz del impacto, un significativo "perjuicio estético", ya que tiene cicatrices en su rostro, le falta un hueso del cráneo y, dado que está en silla de ruedas, "mantiene posiciones posturales antiestéticas".

[Un denunciante de 'Púnica' cuyo Porsche fue cazado a 213 km/h en una vía de 60 se libra del banquillo]

A todo ello se suma que la hondureña necesita trece horas diarias de asistencia para realizar labores cotidianas y sigue asistiendo a una rehabilitación y recibiendo un tratamiento logopédico.

Debido a todas estas lesiones, un juzgado le reconoció a Nory la invalidez, por la que recibe ahora más de 1.500 euros mensuales a modo de pensión. Un hermano suyo, de 42 años, es, desde hace unos años, su tutor legal.

El hombre que manejaba el vehículo ha sido condenado a seis meses de prisión y tendrá prohibido conducir durante ese periodo.

La sentencia, además, destaca que la empleadora de la víctima sufragó los más de 8.000 euros de gastos de desplazamiento, desde Honduras hasta España, de los familiares de la mujer, a los que, cada mes, enviaba una parte de su salario. También corrió con los gastos iniciales de su instalación en nuestro país y les ayudó a buscar un piso de alquiler.

Antes del juicio, la aseguradora había consignado en el juzgado un total de 1,7 millones de euros. Ahora bien, la indemnización que recibirán la víctima del atropello y sus familiares será el doble. La sentencia también ordena reembolsar los gastos que asumió la empleadora de Nory.

"Perjuicio estético"

La resolución judicial enumera los distintos gastos que los perjudicados debieron afrontar, así como la evidente "pérdida de calidad de vida" y el "perjuicio estético" que sufre desde entonces la víctima, el daño moral sufrido, el dinero que perdió al no poder seguir trabajando (lucro cesante), el coste de la adecuación de la vivienda, los "gastos previsibles de asistencia sanitaria futura"... La suma total alcanza los 3,3 millones de euros.

En un comunicado enviado a este diario, el letrado de la víctima, Manuel Castellanos Piccirilli, director de MCP Abogados, destaca la "encomiable sensibilidad" de la empleadora, que acarreó con los gastos de transporte de los familiares de la mujer atropellada.

La sentencia, no obstante, no es firme y es posible que, dada su cuantía, la recurra la aseguradora, que no está conforme con el montante calculado por la juez. Sin embargo, también impugnará este fallo el despacho MCP, para tratar de aumentar la indemnización que sufrague las horas de cuidados diarios que recibe Nory (de los 13,5 contemplados por la sentencia a 20 horas al día) y también se añadan a dicha cifra los intereses moratorios que contempla la Ley del Seguro.