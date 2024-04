Un concejal del PSOE pagó a Aldama el aval para que le adjudicaran gratis dos hoteles durante 40 años

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y diputado del PSOE en el Congreso, adjudicó la cesión de dos edificios municipales para uso hotelero durante 40 años a una empresa de la llamada trama Koldo y gestionada por el comisionista Víctor de Aldama, imputado por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

World Magic In The Villages SL no pagó ningún canon, además de ser la única empresa que se presentó al concurso, y sólo se tuvo que hacer cargo de las obras de mejora y rehabilitación para convertir los inmuebles en un hotel de diez habitaciones y nueve apartamentos de alta categoría (desde tres llaves).

Los inmuebles municipales cedidos por Ruiz Boix a Aldama son el Edificio Rafael Alberti y la casa natal del actor Juan Luis Galiardo. Ambos están situados en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y el proyecto está pendiente de recibir el visto bueno de los técnicos de Cultura de la Junta de Andalucía.

Extracto de la cuenta bancaria de World Magic In The Villages SL, empresa de Aldama, y la transferencia realizada por la sociedad del concejal del PSOE Rubén Jonás Corvillo EL ESPAÑOL

Ruiz Boix es alcalde de San Roque, secretario general del PSOE en Cádiz, diputado y presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso. Tras la exclusiva de EL ESPAÑOL, el PP añadió al dirigente socialista andaluz en la lista de comparecientes en la comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado.

Según los documentos bancarios de la empresa de Aldama incluidos en el sumario de la causa judicial y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue una sociedad de un concejal del PSOE en un municipio de Zamora, llamado Rubén Jonás Corvillo, la que pagó el aval necesario para garantizar la concesión del Ayuntamiento de San Roque.

[Un alcalde y diputado del PSOE adjudicó dos hoteles a Aldama para que los explote gratis 40 años]

Rubén Jonás Corvillo fue cabeza de lista del PSOE en el municipio de Villalobos (Zamora) en las elecciones de 2019, pero su actividad empresarial se centra en Andalucía y muy especialmente en Córdoba. Precisamente, su hermano, Cristian Corvillo, fue un importante dirigente socialista en la provincia cordobesa y gran apoyo de Pedro Sánchez en las primarias contra Susana Díaz.

Cristian Corvillo fue elegido en 2023 cabeza de lista en la localidad de Peñarroya Pueblonuevo después de que la anterior alcaldesa, Luis Ruiz, fuera condenada a tres años y medio de presión por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público. Sin embargo, a última hora fue apartado por la dirección provincial del partido.

Ambos, los dos hermanos Corvillo, están relacionados con la trama de Koldo García, quien fue asesor de José Luis Ábalos. Y así lo reflejan los informes de la Guardia Civil y un auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En el caso de Rubén, además, comparte sociedades con Víctor de Aldama y varios de los imputados en el caso.

25.000€ "en metálico"

La empresa de Rubén Corvillo, Grupo de Proyectos Integrales y Servicios Profesionales SL, realizó una transferencia a las cuentas de Aldama con el concepto: "Garantía definitiva de la concesión administrativa del Ayuntamiento de San Roque. Expediente 63/18".

Grupo de Proyectos Integrales adquirió acciones de otras sociedades junto a Global Stratos Investment SL, la empresa investigada y que creó Aldama junto a sus socios con los que comparte el grupo de WhatsApp llamado Los cuatro mosqueteros: Ignacio Díaz Tapia, Javier Costumero y César Moreno.

En esta sociedad comparte la administración con Santiago Barrera Gallardo, a su vez dueño de Constructora Gallardo Barrera. Según fuentes conocedoras del expediente, esta es la empresa que se iba a encargar de realizar las obras para reformar el Edificio Rafael Alberti y la casa natal del actor Juan Luis Galiardo.

Sin embargo, la que presentó oficialmente el aval ante el Ayuntamiento de San Roque no fue ninguna de las dos, a pesar de que el dinero se demuestra que procedía de la sociedad del socialista Rubén Corvillo y la constructora. La trama utilizó una cuarta empresa llamada A. Medina Molera SL con sede social en Córdoba, para depositar los 25.000 euros "en metálico", según fuentes consultadas de toda solvencia del Ayuntamiento de San Roque.

El anuncio que iniciaba el proceso de licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 4 de mayo de 2021. El órgano de contratación fue la Alcaldía del Ayuntamiento de San Roque, y no el Ayuntamiento de San Roque, como refirió el lunes el secretario general del PSOE de Cádiz, alcalde de San Roque y diputado nacional Juan Carlos Ruiz Boix, en respuesta a la información publicada por EL ESPAÑOL.

Al concurso publicado en la citada plataforma solo concurrió una empresa: World Magic In The Villages SL, la empresa de Víctor de Aldama, en la que consta además como administrador único. La constituyó el 20 de septiembre de 2020. El nombre de la empresa, traducido al español, es Magia mundial en los pueblos.

La sociedad de Aldama en 2021 presentó unas cuentas sin ningún ingreso y con unas pérdidas de 21.000 euros. El proyecto básico de rehabilitación de las viviendas destinadas a la explotación turística, una vez rehabilitadas, y al que ha tenido acceso El ESPAÑOL, data de marzo de 2020. La Alcaldía del Ayuntamiento de San Roque las sacó a concurso el 4 de mayo de 2021.

La compañía no tenía trabajadores ni bagaje anterior a cinco años como para acreditar su solvencia económica, técnica y financiera como contratista. Por ello, y según fuentes municipales del Ayuntamiento de San Roque de absoluta solvencia, "se presentó como empresa avalista la empresa A. Medina Molera SL que explota a su vez la empresa Hosteria Lineros 38", ambas de Córdoba. Como administrador único de la primera figura la Asesoría Pinillo del Pino SL también de Córdoba.

La empresa A. Medina Molera "hizo un depósito de fianza en metálico de 25.000 euros, que corresponden al 5%, excluido el IVA, de la inversión a realizar" de acuerdo con el proyecto básico de remodelación de los dos inmuebles, dentro de una documentación a la que ha tenido también acceso este periódico. También detallan las mismas fuentes que la empresa que iba a hacerse cargo de las obras de rehabilitación y adecuación de los dos inmuebles para su explotación turístico-hotelera "iba a ser Construcciones Gallardo Barbero SL". También, según ha podido saber este periódico, Construcciones Gallardo Barbero SL es socio de Rubén Corvillo, del PSOE de Córdoba y concejal en aquella época en el municipio de Villalobos en Zamora.

En el decreto de Alcaldía-Presidencia, firmado digitalmente por el alcalde el 19 de octubre y con número de expediente 5841/2018 nada dice a este respecto. "Se propone como oferta más ventajosa económicamente para los intereses del Ilustre Ayuntamiento de San Roque la presentada por la empresa World Magic in the Villages, SL y que la misma, a requerimiento de este Ilustre Ayuntamiento, ha constituido la garantía definitiva por importe de 25.000,00 € equivalente al 5% del importe de adjudicación y ha aportado, igualmente, certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".

Decreto de Alcaldía-Presidencia de San Roque para la adjudicación del uso hostelero de dos edificios municipales a Víctor de Aldama. EL ESPAÑOL

El proyecto se adjudicó el 21 de octubre de 2021. Fue, precisamente, el mismo día en el que el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, dio una rueda de prensa detallando el proyecto y advirtiendo que ya se había rubricado en contrato con World Magic in The Villages SL. Avanzó además que la compañía iba a invertir un millón de euros. Más de tres años después el proyecto se encuentra paralizado a la espera del permiso de Patrimonio de la Junta de Andalucía para ejecutar las obras, al encontrarse ambos inmuebles catalogados como BIC.

Casi tres años después, la resolución del concurso público sigue en proceso de evaluación en la citada plataforma, a diferencia de otros proyectos licitados por la Alcaldía, como el de gestión, explotación y mantenimiento del campo de golf y desarrollo de zona hotelera. Esta licitación cuenta con un tipo de contrato en calidad de cesión patrimonial, como la de los inmuebles de la casa natal de Juan Luis Galiardo y de la Casa Rafael Alberti. La salida del concurso para el campo de golf municipal fue en noviembre de 2023 y la adjudicación definitiva data del 29 de febrero de este año, de acuerdo con lo sí publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Licitación del Ayuntamiento de San Roque adjudicada a Aldama en la Plataforma de Contratación del Estado EL ESPAÑOL

Este periódico ha tenido acceso al decreto de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Roque por el que se adjudica la cesión a la empresa de Víctor de Aldama. En el decreto aparece textualmente que, dentro de los informes favorables de la secretaria del Ayuntamiento, en su apartado tercero de las disposiciones, hay que "publicar el presente acuerdo de adjudicación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, cuya dirección es www.sanroque.es y en la Plataforma de Contratación del Estado". El último requisito no se ha cumplido tres años después. La Mesa de Contratación se celebró el martes 19 de octubre.

La rúbrica que daba lugar a la cesión gratuita tuvo lugar el mismo día en el que se publicó el decreto de resolución, el jueves 21, según reza en la documentación oficial que figura en el histórico de publicaciones del apartado de Transparencia de la web del Ayuntamiento de San Roque.

Escolano, "representante"

El alcalde y ahora secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, precisó este lunes a EL ESPAÑOL que su participación "como alcalde en este proceso de licitación se limitó (...) a la firma del decreto de adjudicación, a propuesta de la Mesa de Contratación, y a la firma del contrato en octubre de 2021 con un representante de la empresa que no es la persona que se cita en la información de EL ESPAÑOL". Cabe precisar que este periódico únicamente hizo alusión a que la empresa adjudicataria era de Víctor del Aldama.

No obstante, según fuentes municipales de toda solvencia del consistorio consultadas por EL ESPAÑOL, quien estaba allí para firmar, en calidad de "representante de la empresa, fue Luis Alberto Escolano Marín", socio de Víctor de Aldama, vicepresidente del Zamora CF y quien figura como también investigado por la Audiencia Nacional dentro de sumario del caso Koldo.

Documento de los contratos del Ayuntamiento de San Roque en el que aparece el de la empresa de Aldama, World Magic In The Villages SL. EL ESPAÑOL

A Escolano se le imputa por, supuestamente, haber ocultado sus bienes a través de la titularidad de empresas, principalmente en Portugal. Habría, supuestamente, ocultado una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid formalizando para ello una hipoteca de Aldama, que a su vez le habría dado órdenes para reformar el inmueble. Aparecen coincidencias en las sedes sociales, cargos y movimientos bancarios con Aldama y/o sus asociados. Tras su detención, se acogió a su derecho de no declarar, si bien se le intervino el teléfono móvil.

Víctor de Aldama es uno de los cerebros de la trama Koldo y el que sirvió de enlace para facilitar las mascarillas y los vuelos que las transportaron. Este empresario, según los testimonios de fuentes de gran solvencia, "hizo suyo el Ministerio de Transportes", y departía "todos los días" con el entonces asesor de José Luis Ábalos en el edificio oficial situado en el Paseo de La Castellana de Madrid. Además, eran frecuentes las reuniones de ambos con empresarios en el bar Soto Verde, que está justo detrás del Ministerio.

De Aldama creó la estructura con la que la trama repatrió dinero desde República Dominicana a través de los laboratorios Pronalab, cuyo dueño era Jorge Briezuela Guevara. Este empresario venezolano, amigo y socio de Víctor de Aldama, es además espía de Maduro, según el FBI y está vinculado a la mafia rumana en Cancún (México).

Sus vínculos con Venezuela, con Air Europa, ya que estuvo contratado por la aerolínea e intentó cobrar una deuda del Gobierno de Maduro que ascendía a 176 millones de euros, y con el Ministerio de Transportes le llevaron a estar presente en Barajas junto a Ábalos y Koldo la noche que Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas y dejó 40 maletas en España.

[El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) admite que adjudicó la gestión de dos edificios a Aldama]

En una entrevista de junio de 2023 publicada por EDATV, De Aldama reconoció tener negocios inmobiliarios en Sotogrande (urbanización de San Roque, Cádiz). El comisionista afirmó que tenía una promoción en marcha. Según los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el imputado por el caso Koldo, además, tendría casa en dicha urbanización ya que en sus cuentas figuran los pagos de una hipoteca en dicho municipio.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de San Roque, que no ha contestado a ninguna de las diez preguntas realizadas. El alcalde Ruiz Boix mandó un escrito este lunes corrobando la información publicada sobre la adjudicación y sólo se quejó del titular de la noticia.

Puntualiza el alcalde que el consistorio no cedió dos hoteles, sino los mencionados edificios que iban a ser convertidos en hoteles, dato que, por supuesto, explica detalladamente la noticia de EL ESPAÑOL. El Ayuntamiento de San Roque defiende "la legalidad del proceso de licitación y adjudicación".