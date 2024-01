El Gobierno se inclina por desclasificar el auto del juez que autorizó pinchar el móvil de Pere Aragonès

El Consejo de Ministros puede desclasificar la resolución judicial que autorizó al Centro Nacional de Inteligencia a intervenir el teléfono del dirigente de ERC Pere Aragonès en enero de 2020, cuando era vicepresidente del Gobierno catalán. Se trata de hechos pasados que "no ponen en riesgo ninguna actividad, presente o futura, del CNI", señalan fuentes de Moncloa consultadas por EL ESPAÑOL.

En cambio, el Gobierno debería rechazar desclasificar los detalles relativos a los medios de interceptación de comunicaciones que utiliza el CNI, al considerarse que ello pondría en peligro futuras actuaciones del servicio de inteligencia y, por tanto, comprometería la seguridad nacional.

Así lo propondrá esta mañana al Consejo de Ministros la titular de Defensa, Margarita Robles, en respuesta a la petición de desclasificación de información formulada por el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García.

El magistrado investiga desde el pasado 6 de octubre una querella interpuesta por Aragonès, actual presidente de la Generalitat, contra Paz Esteban, exdirectora del CNI, y la empresa israelí de ciberseguridad NSO, propietaria del software Pegasus, por el espionaje de que habría sido objeto.

La querella se interpuso tras difundirse un informe de Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá), en el que se aseguraba que 63 independentistas catalanes y dos separatistas vascos habrían sido espiados con Pegasus.

La investigación de Citizen Lab abrió una grave crisis entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno catalán. Esteban fue la primera víctima de este conflicto: el Gobierno la destituyó el 10 de mayo de 2022.

Citada como investigada

El juez ha citado a Paz Esteban para que declare como investigada, lo que inicialmente estaba previsto para el pasado 13 de diciembre.

La comparecencia fue pospuesta y la nueva fecha no está concretada ya que el instructor aún no ha resuelto el recurso que la Abogacía del Estado, que defiende a la exresponsable del CNI, interpuso contra el auto por el que se admitió a trámite la querella de Aragonès.

Las fuentes consultadas creen que la desclasificación de la resolución del magistrado del Tribunal Supremo que controla al CNI, Pablo Lucas, sobre Aragonès no solo permitirá a Esteban declarar sobre extremos que, en caso de no producirse el levantamiento del secreto, la investigada no estaría autorizada a desvelar.

También -y sobre todo- consideran que la decisión judicial es "tan esclarecedora" que "neutralizará" la querella de Aragonès, centrada en supuestos delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y espionaje informático.

El juez del Supremo se negó a remitir al Juzgado de Barcelona esa resolución, ya que se trata de un documento clasificado para cuya revelación él no está autorizado por la ley.

De este modo, la única forma de que el instructor de la querella de Aragonés conozca ese auto es que el Consejo de Ministros lo desclasifique.

El pasado julio, el Gobierno se negó a proporcionar a la titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona -que investiga una querella del presidente del grupo de ERC en el Parlamento catalán, Josep María Jové, y de la portavoz del mismo partido en la Eurocámara, Diana Riba- información sobre el sistema Pegasus.

El Ejecutivo aseguró que ni el teléfono de Jové ni el de Riba habían sido interceptados por el CNI, desmintiendo el informe del Citizen Lab.

El caso de Aragonès es distinto, porque la propia Esteban admitió el 5 de mayo de 2022, durante su comparecencia a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que había sido uno de los 18 independentistas espiados por el servicio de inteligencia.

