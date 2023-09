25 de 41

En 1987, la Fiscalía de Madrid presentó ante el Juzgado una querella por posible delito fiscal contra la cantante y actriz Lola Flores y su marido, Antonio González, El Pescaílla.

El Ministerio Público reclamaba a ambos un elevado montante, de más de 140 millones de pesetas, por no haber realizado las correspondientes declaraciones del impuesto sobre la renta entre los años 1982 y 1985.

Aquella querella acabaría con La Faraona sentada en el banquillo de los acusados. La artista logró esquivar la cárcel, pero debió pagar una multa de 28 millones de pesetas. Fue entonces cuando la intérprete, bautizada ya como Lola de Hacienda, pronunció la famosa frase: "Con una peseta que me diera cada español...".

Durante el juicio, desde el banquillo, Lola Flores declaró ante el juez lo siguiente: "No quiero ablandarle el corazón, sino pedirle que sea justo. Yo no he estropeado la imagen de Hacienda, sino que ha sido Hacienda quien me ha estropeado a mí. Y como mañana es el día de mi santo, le pediría a Hacienda que me mandara un ramo de flores".