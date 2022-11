Magdalena Valerio se aparta de Irene Montero en su crítica a los jueces: 'Respeto la acción judicial'

La nueva presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, exministra de Trabajo y exdiputada socialista, ha tomado distancias este lunes de la titular de Igualdad, Irene Montero, en cuanto a sus críticas a los jueces por la ley de sólo sí es sí, que continúa dando lugar a rebajas de penas a delincuentes sexuales.

"No tengo nada que añadir a lo que dicen las Audiencias Provinciales y a lo que diga el Tribunal Supremo y no se me ocurriría calificar de manera general las características de ningún colectivo", ha manifestado Valerio a preguntas de los periodistas durante la presentación de la memoria del Consejo de Estado referida a 2021.

"No me gustan las descalificaciones globales, respeto la acción judicial", ha añadido.

El Consejo de Estado informó en términos positivos la ley de garantía integral de la libertad sexual. El dictamen, de 128 páginas, fue aprobado por unanimidad en junio de 2021 y no incluyó ninguna referencia a la conveniencia o necesidad de una disposición transitoria que regulara la revisión de las condenas firmes en ejecución, un aspecto que ahora se ha revelado importante.

Preguntada si el Consejo de Estado ha hecho un reexamen crítico del hecho de que se produjera esa omisión, Valerio —que ha llegado a la presidencia de la centenaria institución el pasado 10 de noviembre— ha indicado que no. "No sé qué sentido pueda tener esa revisión. El informe llegó donde llegó", ha dicho.

El consejero Fernando Ledesma, encargado de la elaboración de la Memoria, ha explicado que el informe no hizo referencias a la penología de los delitos sexuales. "El anteproyecto fue informado por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal, que tienen una competencia específica en relación con esas materias", ha señalado.

Ambos han subrayado la labor "rigurosa e independiente" del Consejo de Estado y el "valor público" de sus pronunciamientos. "La actividad consultiva del Consejo de Estado a los gobiernos y a las administraciones públicas contribuye directamente al ahorro del gasto público y a la eficacia de las políticas y servicios públicos, mediante la mejora del diseño de sus instrumentos legales o jurídicos", ha dicho la presidenta de la institución.

Valerio y Ledesma han evitado polemizar sobre el hecho de que el Gobierno canalice las iniciativas legislativas a través de decretos-leyes o proposiciones de ley, soslayando así pedir informe a los órganos consultivos, al no ser preceptiva.

Ledesma remarcó que ni este Gobierno ni los anteriores han omitido "en ningún caso" una consulta al Consejo de Estado que fuera preceptiva.

Más consultas

Los datos reflejan un número de consultas cada vez mayor. Durante 2021 el Consejo de Estado recibió 1.303 consultas, un 35% más que en 2020.

La presidenta del Consejo de Estado destacó que el 97,27% de los dictámenes emitidos han sido secundados, al menos en sus consideraciones esenciales, "lo que da una idea de su incidencia en el día a día de la actividad ejecutiva y legislativa, a pesar de no ser vinculantes".

Preguntada por el recurso que la organización Hay Derecho ha interpuesto en el Tribunal Supremo contra su nombramiento al no considerarla una "jurista de reconocida competencia", Valerio ha señalado: "Por supuesto, respetaré lo que digan los tribunales, como siempre he hecho. La labor del Poder Judicial es esencial. Así que a esperar, sin ningún tipo de problema".

