Las rebajas de penas a delincuentes sexuales rozan la quincena y se contarán por centenares

Las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales ya rozan la quincena, gracias a la Ley del sólo sí es sí. A los once casos de los que informaba este martes EL ESPAÑOL, se han sumado en las últimas horas, entre otros, una nueva resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que reduce la pena a un condenado por agresión sexual, de seis años de cárcel a cuatro.

La Fiscalía no se opuso a esta modificación, al resultar, tal y como concibe el Código Penal, "más favorable para el reo".

Este jueves también se ha conocido el texto de una sentencia de la Audiencia Provincial de León. Los magistrados señalan que la Ley del sólo sí es sí "viene a reformar la penalidad del delito de abuso sexual cualificado sobre menores (...), rebajando la pena de 6 a 12 años, frente al texto anterior, que era de 8 a 12 años".

Las fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL dan por sentado que este goteo de reducciones de penas no cesará. Basta con analizar el número de condenas por delitos sexuales en los últimos años.

Durante el lustro que va desde 2017 hasta 2021, de acuerdo con los datos de la Estadística de Condenados que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), se han dictado 14.826 sentencias firmes contra delincuentes sexuales, entre adultos y menores.

No en todos los casos podrán aplicarse las reducciones que introduce la nueva ley. Dependerá de factores como el tipo delictivo por el que fueron condenados los acusados, si se aplicaron o no agravantes o la horquilla de penas. Lo que está claro es que esta quincena de reducciones no serán las últimas. La nueva ley no sólo afecta a procedimientos en trámite, sino que ha reducido ya condenas firmes.

Además, el abogado de uno de los presos excarcelados se plantea presentar una demanda de responsabilidad al Estado, para que su cliente, un profesor pederasta que fue puesto en libertad el pasado día 5 de noviembre, sea indemnizado por los tres años de más que pasó entre rejas.

A su vez, con la Ley del sólo sí es sí, que destipifica el delito de abuso sexual a menores de entre 16 y 18 años siempre que no se emplee violencia. Y la condena de este profesor de inglés madrileño quedó, finalmente, limitada a un año y nueve meses de cárcel.

De momento, el Gobierno esperará a que el asunto llegue al Tribunal Supremo y éste pueda unificar doctrina y marcar el camino a los jueces en su aplicación. También la Fiscalía General del Estado prepara una circular dando instrucciones para el tránsito de una norma a otra. Por el momento, el aluvión de reducciones de penas sigue. Y seguirá.

Una reciente resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia señala que "la pena con la que se sanciona el delito tipificado en el artículo 179 del Código Penal [agresión sexual] ha sufrido una clara atenuación". Concretamente, se ha reducido desde el intervalo de 6 a 12 años de prisión hasta el de 4 a 12.

