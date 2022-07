El futuro fiscal general desmiente haberse visto con el exbanquero de la 'operación Cataluña'

"No le conozco. Nunca me he reunido ni con él ni con nadie de su entorno ni con nadie que tenga que ver este asunto". Álvaro García Ortiz, propuesto por el Gobierno para ser fiscal general tras la renuncia de Dolores Delgado, ha desmentido de forma tajante que el pasado miércoles celebrara un encuentro en un restaurante de Madrid con Higini Cierco, expresidente de la extinta Banca Privada de Andorra y uno de los primeros denunciantes de la llamada operación Cataluña.

Con este nombre se ha bautizado una presunta actuación desarrollada a partir de 2014 por antiguos mandos policiales, supuestamente con el impulso y bajo el amparo del Ministerio del Interior, para conseguir fuera de la ley información que pudiera ser utilizada contra el independentismo catalán.

Cierco denunció en 2016 ante una jueza de Andorra que en mayo de 2014 fue presionado por mandos policiales españoles para que entregara información bancaria de la familia Pujol y Artur Mas bajo la amenaza de que, de no hacerlo, la BPA sería intervenida.

[Siete vocales del CGPJ no creen idóneo a Álvaro García como fiscal general por ser afín al PSOE]

Dieron la información, pero en marzo de 2015 el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), autoridad del sistema financiero andorrano, tomó el control de la BPA. [Varios exdirectivos de la entidad están siendo juzgados en este momento en el Tribunal de Corts de Andorra por presuntas actuaciones irregulares en la gestión de la BPA].

Paralelamente, la entidad bancaria de los Cierco fue acusada por el departamento del tesoro de los Estados Unidos de blanqueo de capital procedente de grupos criminales, lo que luego no se demostró.

La denuncia de Higini Cierco dio lugar a una investigación inicialmente centrada en los dos policías que supuestamente le presionaron y que se ha ido extendiendo a otros mandos policiales y al exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino.

Las diligencias andorranas también han acogido la declaración testifical del excomisario José Manuel Villarejo, que aseguró que todo fue una operación política contra el independentismo catalán.

La causa cogió vuelo el pasado junio, cuando la jueza Stéphanie García admitió a trámite una querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra contra el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro y los ex altos cargos de Interior Francisco Martínez e Ignacio Cosidó.

La querella amplía la inicial denuncia de Cierco y atribuye a los querellados delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental.

La jueza ha enviado una comisión rogatoria para que los querellados designen abogado y se personen en el proceso penal que se sigue en Andorra. Todo ello se está tramitando en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.

En este contexto, la publicación de una noticia de una supuesta reunión entre Higini Cierco y el futuro fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha causado malestar en la Fiscalía General por ser "falsa".

El todavía jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía afirma que no sabe quién es Cierco. "No le conozco", asegura.

Tampoco ha ido nunca al restaurante de lujo de Madrid en el que se habría celebrado el encuentro. "Es mentira, es una intoxicación", afirma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe justamente este viernes en el palacio de la Moncloa al presidente del Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot Zamora.

Según un comunicado de Andorra, van a hacer un seguimiento de las relaciones entre España y Andorra tras la última reunión mantenida entre ellos en Soldeu (Andorra) en abril de 2021.

Sigue los temas que te interesan